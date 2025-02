La VBS ha quattro giocatori in lizza per il "Beach Soccer Stars 2024"

Quattro giocatori che hanno disputato la stagione 2024 con la maglia della Farmaè Viareggio Beach Soccer (i viareggini Luca Bertacca e Tommaso Fazzini, il portoghese Léo Martins ed il giapponese Ozu Moreira) sono stati inseriti nella lista dei candidati al Beach Soccer Stars 2024 (categoria "Best Player"), il premio assegnato al miglior giocatore dell’anno solare (“il Pallone d’Oro del beach soccer“). I voti verranno assegnati dai commissari tecnici e dai capitani delle Nazionali e dei club che hanno partecipato alla competizioni internazionali. Il vincitore sarà annunciato in occasione del Beach Soccer Stars Gala (date e luogo verranno annunciati a stretto giro di posta dalla BSWW).

Una bella soddisfazione per il club bianconero che tuttavia sta vivendo una profonda rivoluzione. Infatti sia Bertacca sia Fazzini, gioiellini fatti in casa, hanno ceduto alle lusinghe del Pisa Beach Soccer pigliatutto. Ma le idee alla VBS targata Stefano Santini non mancano di certo. Come viareggini alla fine dovrebbero restare il capitano e portierone Andrea Carpita (affiancato da Giampietro), Gianmarco Genovali ed Alessandro Remedi. Come stranieri a vestire il bianconero dovrebbero essere Bruno Xavier, Eudin e Jordan. Intanto il portiere viareggino Matteo Costa va a Terracina.

Le trattative di beach soccer mercato tuttavia sono ancora belle calde e in questi mesi continueranno ad entrare nel vivo.