La Vianese avanza verso la Serie D, Sanmichelese spera nell'Eccellenza

La Vianese di Umberto Sarnelli ha fatto un altro passo verso la Serie D e con lei continua a sperare nell’Eccellenza anche la Sanmichelese, nonostante l’affaire-Spal abbia complicato e non poco le cose per i sassolesi. I reggiani ieri hanno battuto 2-1 i sardi del Monastir nella finale di andata degli spareggi nazionali di Eccellenza e domenica 15 sull’isola potranno giocare per due risultati su tre. Una gara che si era messa male subito con il gol sardo di Santoro a 20’, ma che poi prima bomber Bertetti e poi Bernabei hanno ribaltato di fronte ai 1600 spettatori del ’Mirabello’. In caso di vittoria o pari a Cagliari la Vianese potrà festeggiare la prima storica D, liberando un posto in Eccellenza che anderebbe alla Sanmichelese, prima esclusa dai ripescaggi, a meno che la Spal non riparta con una nuova società e soffi ai biancoverdi la piazza nel massimo campionato regionale. Intanto si apre un altro posto in Prima categoria visto che i bolognesi del Galeazza hanno deciso di ripartire dalla Terza, ma ancora non basta per il ripescaggio del San Paolo. Mercato. La Cittadella ha annunciato le conferme anche di Sala e Mandelli. In Promozione il Montombraro ha definito l’arrivo a centrocampo di Davide Florini (2005, nella foto) ex Lama e Pavullo. In Prima sempre attivo lo Spilamberto: le due novità sono il centrocampista 2004 Federico Monti, che era già a Spilamberto nella prima parte dello scorso anno poi era stato all’estero per studio, e il difensore Marco Bianchi (2002) ex Boiardo Maer, in uscita dopo Ricci andato al Maranello salutano anche il centrocampista Francesco Pagano (2004) che va alla Solierese e il centrocampista Luca Montorsi (‘98) alla Modenese. In Seconda il Concordia ha confermato il ds Ortuso, a Ubersetto sono confermati anche i centrocampisti Federico Viola e Jacopo Manfredotti.

