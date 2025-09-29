La Vianese è umana. Pontenurese super. Primo ko rossoblù

VIANESE

0

PONTENURESE

1

VIANESE: Della Corte, Mammi (36’ st Martini), Silvestro (43’ st Bonacini), Caesar Tesa (37’ st Zafferri), Moretti, Contipelli, Oubakent, Vaccari, Iacovoni (15’ st Falanelli), Martinez, Zanazzi (37’ st Pezzani). A disp. Caccialupi, Paterlini, Di Gesù, Spigoni. All. Porta (Sarnelli squalificato).

PONTENURESE: Cabrini, Diaw, Bara, Castellana, Ajdini, Spagnoli, Yener, Orlandi, Pellegrini, Cecchetti, Roberi Vota (36’ st Lodigiani). A disp. Isola, Lombardo, Bernardi, Vecchio, Bongiorni, Milza, Kenzin, Savino. All. Rizzelli.

Arbitro: Oliva di Nocera Inferiore.

Rete: 34’ st Ajdini.

Note: ammoniti Mammi (V), Bara e Ajdini (P).

Dopo quattro vittorie di fila, la Vianese si ferma.

I rossoblù cedono in casa alla Pontenurese nello scontro al vertice di Eccellenza e lasciano ai piacentini la vetta, al termine di una contesa che si decide nel finale: il gol partita di Ajdini, arrivato a 11’ dal termine, è il primo subito da Della Corte in questa stagione.

Dopo un’occasione di marca ospite con Roberi Vota, che calcia di parecchio a lato, la Vianese ha la palla buona per passare in vantaggio, ma Cabrini è miracoloso sul colpo di testa a botta sicura di Vaccari; al quarto d’ora Iacovoni interviene su punizione dalla destra, senza però trovare lo specchio della porta, mentre poco dopo è Martinez, direttamente dalla bandierina, a impegnare severamente l’estremo difensore ospite, che si salva con l’aiuto del palo.

Al 27’ torna a farsi viva la Pontenurese con una punizione di Cecchetti, che sibila di poco alta sopra la traversa della porta difesa da Della Corte, poi è Yener ad alzare troppo la mira su azione di calcio d’angolo.

Il primo tempo si chiude con un’altra occasione per gli ospiti: Castellana, però, alza troppo la mira dopo aver raccolto una respinta del numero 1 locale.

Nella ripresa le due squadre giocano a scacchi e le occasioni da rete latitano: al 79’, tuttavia, la Pontenurese trova il gol partita su azione da corner, con la respinta della difesa della Vianese che viene punita dal tiro dal limite di Ajdini, abile a beffare Della Corte e a regalare il bottino pieno ai suoi.

La sensazione è che gli uomini di Sarnelli, squalificato e sostituito in panchina da Porta, abbiano perso una battaglia, ma che allo stesso tempo la guerra per conquistare il campionato sia solo agli inizi.