La Vianese sa solo segnare a raffica. Il Campagnola torna a casa stordito

VIANESE 4 CAMPAGNOLA 0

VIANESE: Della Corte, Martini, Cortesi (39’ st Di Gesù), Bernabei (38’ st Zafferri), Moretti, Contipelli (23’ st Mammi), Oubakent, Caesar Tesa (19’ st Vaccari), Bertetti, Martinez, Zanazzi (30’ st Pezzani). A disp. Caccialupi, Paterlini, Bonacini, Zafferri, Lamberti. A disp. Sarnelli.

CAMPAGNOLA: Vioni, Calabretti (16’ st Angelilis), Cinelli, Marzi (28’ st Setti), Parisi, Mora, Montanari, Barilli (36’ st Esposito), Margotta (39’ st Consiglio), Zito, Previato (12’ st Vezzani). A disp. Vlas, Cavicchioli, Camillo, Conti, Setti, Consiglio, Vezzani, Esposito. All. Manfredini.

Arbitro: Leone di Ferrara.

Reti: 4’ Oubakent, 7’ Cortesi; 14’ st Bernabei, 36’ st Bertetti.

Note: ammoniti Previato e Vezzani (C).

Bastano una manciata di minuti per capire che ruolo reciterà la Vianese nel campionato di Eccellenza 2025/26. Nemmeno il tempo di mettere il pallone a centrocampo, che a Carpineti i rossoblù sono avanti di 2 reti, anche se a dire il vero il primo pericolo è del Campagnola con Margotta, che su azione di corner non inquadra di poco il bersaglio: al 4’, però, è Cortesi ad ispirare Oubakent, che a tu per tu con Vioni non fallisce e porta in vantaggio i suoi. Il primo marcatore di giornata, poi, va via sulla destra, la difesa respinge e Cortesi replica il bel gol di domenica scorsa in Coppa, costringendo Vioni a raccogliere per la seconda volta il pallone in fondo al sacco.

Il Campagnola, stordito da un uno-due che metterebbe kappao il campione del mondo dei pesi massimi, ci prova nuovamente al 17’ con Margotta, la cui punizione è deviata dalla barriera, mentre al 20’ è Bertetti a sfiorare il tris di testa su cross di Zanazzi. Nella ripresa la Vianese chiude i conti con una bella giocata di Bernabei, che si libera del diretto avversario per poi calciare a rete e insaccare, mentre il palo dice di no alla punizione dal limite di Martinez. Il poker arriva a 9’ dal termine, con Bertetti che supera con un preciso lob Vioni dopo un assist del già citato Martinez, scattato sul filo dell’offside.