La viareggio cup. Vittoria del Beyond. E’ la prima volta di un club africano

La 74esima edizione della Viareggio Cup è stata vinta ieri dai nigeriani del Beyond Limits (nella fase a gironi hanno battuto 6-4 la Fiorentina), che in finale hanno avuto la meglio per 2-0 sui congolesi del Centre National Brazzaville allo stadio "Ferracci" di Torre del Lago. E’ la prima volta nella storia che il torneo viene vinto da un club africano. Gara indirizzata nel primo tempo, con il Beyond in gol poco dopo il quarto d’ora con Arierhi. Intorno alla mezzora l’episodio ha messo in ghiaccio la partita. Palla in area e goffo intervento di Mafolou, che nel tentativo di rinviare il pallone lo ha svirgolato mandandolo nella propria porta.

Il Centre National Brazzaville di Fabrizio Cesana ha accusato il colpo e non è più riuscito a reagire. Ripresa in controllo per il Beyond Limits, che così iscrive per la prima volta il proprio nome nell’albo d’oro del torneo. In testa restano sempre Milan e Juventus con 9 successi, seguiti da Fiorentina e Inter con 8.

Alessandro Latini