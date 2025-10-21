La vicecapolista. Buratti: "Trodica, un’altra conferma. Non abbiamo fatto nulla, la strada è lunga»

"Stiamo diventando sempre più squadra". È l’osservazione di Roberto Buratti, allenatore del Trodica, dopo la vittoria sul Montefano che proietta la squadra al secondo posto. "Adesso – aggiunge – la classifica ancora non la guardo, lo farò a Natale quando sarà finito il girone di andata e i riferimenti saranno più realistici". Però il Trodica sta facendo passi avanti ed è a un punto dalla vetta. "Non abbiamo fatto assolutamente nulla, siamo solo all’inizio di una lunga salita. L’importante contro il Montefano era confermarsi dopo la maiuscola prestazione a Montecchio dove le motivazioni erano a mille giocando a casa della leader, con il Montefano siamo stati umili, pazienti e messo in pratica quanto preparato in settimana". Adesso la squadra subisce meno reti. "È fondamentale non correre rischi. Sono due gare che praticamente non ci tirano e quando non subiamo possiamo fare gol in qualsiasi momento con quel potenziale offensivo. Siamo presentati al via con una formazione rinnovata e inevitabilmente ci vuole tempo per assemblare tanti volti nuovi". Ma adesso si volta pagina. "Da oggi si comincia a pensare alla trasferta a Matelica dove ci attende una gara insidiosa".