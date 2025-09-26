La Vigor Fucecchio a caccia della Coppa

Seconda vittoria in altrettante gare e un piede e mezzo nei quarti di Coppa Toscana di C1. Battendo 3-1 in casa la Virtus Poggibonsi, infatti, la Vigor Fucecchio può ora permettersi di perdere anche con 5 reti di scarto nella terza e ultima giornata del girone eliminatorio con il Futsal Sangiovannese, in programma lunedì 13 ottobre. In caso di arrivo a pari punti di tre squadre (ne passano due) il primo criterio di cui si terrà conto è la differenza reti e i fucecchiesi sono attualmente a più otto contro il meno tre dei valdarnesi. Tornando al match contro la Virtus Poggibonsi, la squadra di Perretta non ha giocato su ritmi alti, a causa del gran caldo, ma ha comunque saputo prima indirizzare la sfida con una doppietta di Zito e poi metterla in ghiaccio con la rete di Fejzaj. Questa la formazione scesa in campo: Campinotti (p), Bertocci (p), Moscatelli, Magini G., Magini L., D´Alcamo, Cripezzi, Frediani, Qevani, Fejzaj, Zito, Montalbano.

Stasera alle 22, invece, i vigoriani sono attesi a Lucca dal Futsal Lucchese dei grandi ex Rovella e Byaze. Subito un match dall’elevato coefficiente di difficoltà dato che anche i rossoneri guidano a punteggio pieno il proprio raggruppamento di coppa con 10 reti fatte e 4 subite. Scendendo in C2 il primo derby stagionale tra il debuttante Cortenuova e l’Atletico Fucecchio va a quest’ultimo, capace di espugnare 5-2 il Pala Falcone e Borsellino di Sovigliana con le reti di Gaitan, Cascella, Pucci, Banti e De Santis. Adesso, i biancorossi osserveranno un turno di riposo per tornare in campo venerdì 3 ottobre al palazzetto di Fucecchio contro il Futsal Pontedera. Questo lo schieramento adottato da coach Morelli: Mirdita, Buggiani, Montanelli, Cappelli, Vezzosi, De Santis, Banti M., Banti G., Gaitan, Cascella, Brogi, Pucci. Debutto amaro, invece, per il Cortenuova di Rizzatti a cui non sono bastati i gol siglati da Zanieri e Nuvoloni. Questi i protagonisti rossoblù scesi in campo: Murdocco (p), Taccini (p), Bacceti, Barbetti, Luchetti, Magazzini, Marconi, Matteini, Nesti, Nuvoloni, Paci, Ruffo, Ulivelli, Viti, Zanieri. Già stasera, però, gli empolesi avranno subito l’opportunità di riscattarsi, nella seconda giornata del triangolare del primo turno di Coppa Toscana, che li vedrà scendere in campo alle 21.30 a La Borra contro il Futsal Pontedera.

Solo una vittoria, chiaramente, permetterebbe ai ragazzi di Rizzatti di conservare ancora qualche piccola speranza di qualificazione al secondo turno. Successivamente i rossoblù empolesi esordiranno in campionato il 10 ottobre al Pala Gramsci-Keynes di Prato contro il San Giusto.

Simone Cioni