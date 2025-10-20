La Vigor ha trovato la chiave del successo. I senigalliesi piegano anche la Sammaurese. Alonzi e De Feo sempre più una garanzia

Sammaurese 1Vigor Senigallia 2

INTER SM SAMMAURESE (4-3-3): Pazzini 5; Moncastelli 6 (30’ st Dimitri 6), Dall’Osso 5,5, Oppizzi 5,5, Magnanini 6; Sare 6, Zaccariello 5,5 (15’ st Said 6), Bertani 5,5 (15’ st Infantino 6); Conti 6,5, Amadori 5,5, (15’ st Lucatti 6), Casolla 6,5. All.: Lorenzo.

VIGOR SENIGALLIA (4-3-3): Novelli 6; De Marco 6, Magi Galuzzi 6, Urso 6, Shkambaj 5,5; Pandolfi 6, Gambini 6(49’ st Subissati sv), Tonelli 7 (43’ st Gasparroni sv ); De Feo 6,5 (23’ st Caprari), Alonzi 6,5, Braconi 6. All.: Berretta ( Magi Squalificato).

Arbitro: Bassetti di Lucca.

Reti: 21’ pt Casolla, 28’ pt Alonzi, 8’ st Tonelli.

Note: ammoniti Magnanini, Sare, Lucatti, Infantino, Novelli, Gambini, De Marco, Shkambaj; spettatori 350 circa; angoli 3 a 3 per la Vigor Senigallia; recupero 2’ e 6’.

Terza vittoria consecutiva per la Vigor Senigallia, che piega una Sammaurese cui non è mancata la combattività. I romagnoli sono stati puniti, e non è la prima volta in questo scorcio di stagione, da errori anche individuali, che finiscono sempre per costare tanto.

La Vigor Senigallia ha sopperito alle assenze affidandosi alla classe del recuperato De Feo e soprattutto a quella di Simone Tonelli: il suo sinistro ha prima confezionato l’assist per Alonzi, e poi il tiro che è valso il raddoppio. Lorenzo conferma la difesa a quattro e i tre in avanti, affida una maglia da titolare a Bertani, che inizia bene, ma ha il torto di durare troppo poco.

La Vigor adotta lo stesso schieramento, con Alonzi al centro dell’attacco, mentre ai suoi fianchi agiscono De Feo e Braconi. L’incontro inizia senza offrire molte emozioni, il ritmo è alto ma il primo tiro arriva solo al 20’, quando la punizione battuta da Pandolfi costringe Pazzini a una respinta corta, ma nessuno degli ospiti è pronto per la ribattuta.

La Sammaurese al primo tentativo invece passa: il cross di Conti viene deviato dalla testa di Casolla alle spalle di Novelli. Il gol mancava da quattro giornate ai giallorossi, ma il vantaggio dura troppo poco. Al 28’ un rinvio troppo corto permette a De Feo di cambiare fronte di gioco, Tonelli di piatto sinistro serve una palla che il centravanti sfrutta al meglio. Prima della fine del tempo l’occasione più chiara la costruisce la squadra di casa: al 39’ Casolla confeziona un pallonetto sul quale Novelli è attento ad alzare la palla in angolo.

Ad inizio ripresa l’Inter SM Sammaurese concede troppo campo e la Vigor ne approfitta. All’8’ Tonelli fa partire un tiro centrale che forse Pazzini non valuta nel modo giusto; la palla tocca la traversa e si infila in rete. La Vigor prova a chiuderla, al 12’ il pericoloso tiro di Braconi viene deviato in angolo da Moncastelli. Al 27’ Braconi ci prova di testa e la palla si stampa sulla traversa, al 35’ Casolla controlla bene palla in area poi va giù sul contatto con Urso, l’arbitro non concede nulla ai giallorossi.

La Sammaurese ci prova fino alla fine, la Vigor Senigallia si abbassa a difendere i tre punti, e alla fine sono i numerosi e rumorosi tifosi ospiti a fare festa per il terzo risultato positivo della Vigor Senigallia.

Roberto Daltri