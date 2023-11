La Vigor non riesce a scavalcare il Fosso . Il derby finisce nelle mani dei metaurensi

1

VIGOR

0

FORSEMPRONESE: Marcantognini 6; Camilloni 6,5, Urso 6, Rovinelli 6, Calvosa 6; Pandolfi L. 6,5, Fraternali 6, Pandolfi R. 6,5 (40’ st Pagliari ng), Procacci 6 (12’ st Bucchi 6); Fagotti 6, Palazzi 6,5 (32’ st Bianchi 6). All. Fucili.

VIGOR SENIGALLIA: Roberto 6; Scheffer 6, Gambini 6, Magi 6, Mori 6 (35’ st Vrioni 6); Kerjota 6, Tomba 6 (41’ st Bartolini ng), Beu 6 (14’ st Balello 6), Baldini 6; Pesaresi 6, Broso 6 (26’ st Zammarchi 6). All. Clementi.

Arbitro: Dini di Città di Castello 6.

Rete: 33’ pt Riccardo Pandolfi.

Al comunale Bonci una Forsempronese rimaneggiata causa assenze (Conti squalificato, a mezzo servizio Casolla, Mea, Bio e Pagliari) ha fatto suo il derby contro Senigallia. Lo ha fatto in virtù di una condotta di gara che più attenta e giudiziosa di così non si poteva. Il momento attuale della squadra targata Fucili lo possiamo lasciare alla descrizione di uno che se ne intende (di calcio in generale e Fosso in particolare), ovvero Francesco Tramontana: "È un Fossombrone che sta scoprendo le prime rampe della categoria e che comincia a capire sulla propria pelle quanti gradi di separazione esistono tra ‘Eccellenza’ e serie ‘D’".

Ecco, di disattenzioni o ingenuità ieri da parte della banda di casa non se ne sono viste, manco una. Lo stesso non si può dire della Vigor, che al 32’ del primo tempo, dopo mezzora passata praticamente a spegnere qualunque velleità del Fosso, la mette finalmente alle spalle di Marcantognini. Peccato che la deviazione ultima fosse viziata da un fuorigioco piuttosto marchiano. Mister Clementi in panchina giustamente si inquieta, perché lui l’assist sotto forma di traversone l’aveva battezzato dentro senza bisogno che qualcuno lo dirottasse da sotto misura, come poi avviene. A conti fatti l’errore è esiziale, per la Vigor, perché sul ribaltamento la Forsempronese trova il gol di giornata con un diagonale malandrino di Riccardo Pandolfi (33’). Uno a zero, il che vuol dire che l’inerzia della partita è destinata giocoforza a cambiare, con la Vigor che deve scoprirsi per cercare quanto meno il pareggio e la Forsempronese impegnata a ripartire nel modo più ficcante possibile. Ebbene, la Vigor ci prova, questo va riconosciuto, ma lo fa senza troppo costrutto. Nel dopo partita mister Clementi commenterà che più che altro i suoi han prodotto "confusione", là davanti, ed è tutto dire. Da ricordare, infine, che la mezzora prima della partita è stata dedicata a una importante manifestazione contro la violenza alle donne, promossa dall’assessorato ai servizi sociali del Comune di Fossombrone. Cartellini rossi sono stati distribuiti al pubblico sugli spalti e in campo è stata schierata una terza "squadra", quella anti violenza di genere, di cui facevano parte rappresentanti delle istituzioni e della forze sociali impegnata a combattere la violenza contro le donne. I giocatori delle due squadre, tra l’altro, sono scesi in campo accompagnati da una donna.

a.bia.