La Vigor pianifica il futuro: budget di 900mila euro e nuovo allenatore in arrivo

La Vigor è un cantiere apertissimo. Tanti nodi da sciogliere, ma tanta voglia di fare bene. Eppure le nubi si stanno diradando, le prime risposte sono in arrivo e la costruzione della nuova Vigor è già avviata. In queste settimane il club sta lavorando alacremente per definire il budget della prossima stagione e, perché no, trovare qualche investitore in più per alzare il livello economico della Vigor non sarebbe affatto male. Il budget dovrebbe comunque aggirarsi sui 900mila euro, tuttavia al di là dell’aspetto economico sarà fondamentale plasmare un gruppo motivato e battagliero. Caratteristiche che non sempre sono emerse in campo negli ultimi mesi.

Dopo la conferma del direttore sportivo Roberto Moroni, la società ha salutato mister Mauro Antonioli. Una scelta che non ha affatto sorpreso, a tal proposito è stato più volte ribadito che le ragioni della separazione non sono riconducibili a motivi di budget, bensì ad altri due aspetti. In primis, Antonioli avrebbe desiderato l’allestimento di una squadra con caratteristiche ben diverse da quelle attuali; il secondo punto riguarda la società, intenzionata ad aprire un nuovo ciclo e mettere la parola fine sulla precedente gestione legata all’avvocato americano Robert Lewis.

Ora però è tempo di dare un volto al nuovo timoniere vigorino. In queste settimane sono circolati tanti nomi, tante storie di vita e di calcio l’una diversa dall’altra, ma ogni profilo è, a suo modo, legato alla Vigor.

Ad oggi il favorito è Giuseppe Magi, attualmente legato al K-Sport Montecchio. Il mister pesarese è stato un’icona vigorina, un allenatore molto apprezzato in quarta serie così come in C. È ripartito dalla sua terra, con il Montecchio ha disputato una gran stagione in Eccellenza, nonostante il finale amaro. Non tramonta l’ipotesi Marco Giuliodori, ma il tecnico dovrà incontrare il Castelfidardo prima di prendere una decisione sul suo futuro. Più attardati Maurizio Lauro ed Marco Alessandrini, può essere depennato dalla lista dei candidati, invece, mister Nico Mariani che ha confermato il suo impegno con l’ Urbino.

Capitolo a parte meritano Andrea Lazzari e Aldo Clementi. Per il primo è forse un po’ troppo presto, mentre per quanto riguarda Clementi, il suo nome è tornato prepotentemente in auge. Forse più un desiderio dei tifosi che una pista reale, ma i colpi di scena non si possono mai escludere e Clementi, nella sua Senigallia, sarà sempre una prima scelta… Bisogna solo capire se lui ha altre idee.

Nicolò Scocchera