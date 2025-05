La Virtus Bottegone si prende la Seconda: "Dedicato a Piero: da lassù ci ha aiutato"

"Già negli scorsi anni eravamo arrivati vicini a giocarci la promozione, ma per un motivo o per l’altro ci era sfuggiti. Questa vittoria è per Piero, ne sarebbe stato felicissimo. Ma sono sicuro che anche lui ci ha dato dato una mano". La voce di Gabriele Biagiotti, dirigente della Virtus Bottegone, tradisce l’emozione per il 2-0 sul Sarripoli che consentirà al club di disputare la Seconda Categoria 2025/2026. Perché il suo pensiero, dello staff e della squadra, è andato immediatamente a Piero Romiti, l’ex compagno di squadra scomparso a soli 42 anni. L’ex ingegnere aveva appeso gli scarpini al chiodo nel 2021, quando i campionati dilettantistici si interruppero dopo poche giornate a causa dei risvolti della pandemia. E proprio nel febbraio di quell’anno emerse il male che, alla lunga, ha avuto la meglio. Il rapporto con gli ex compagni di squadra non si è però mai interrotto, nonostante tutto. Nelle ore immediatamente precedenti alla sua dipartita, una sera di agosto del 2023 Romiti aveva scritto a tutti loro, in quello che a posteriori si è rivelato una sorta di messaggio d’addio. Da allora sono trascorsi due anni, ma nessuno compagno lo ha mai dimenticato. Men che mai prima della finalissima dei playoff andata in scena ieri ad Agliana.

"Avevamo portato con noi una bandiera con il numero 2, quello che aveva Piero sulla maglia – ha aggiunto Biagiotti – sapevamo che sarebbe stata una partita impegnativa, contro una squadra forte. Ma siamo riusciti ad esprimerci al meglio: siamo felici".

Sul campo, si sfidavano la seconda e la terza forza del campionato di Terza Categoria di Pistoia: l’Arci Sarripoli, alla luce del secondo posto conquistato al termine della "regular season", partiva con i favori del pronostico anche perché aveva due risultati su tre a disposizione per poter conquistare il pass per la Seconda (sarebbe infatti bastato un pari al termine dei supplementari, per festeggiare). Il Bottegone era invece condannato a vincere in ogni caso e forse proprio questa consapevolezza ha garantito una marcia in più al gruppo di coach Bartolini: al 10’ ci ha pensato Capecchi a sbloccare il risultato, grazie ad un tiro da fuori area deviato da un difensore rivale. E al 45’, una conclusione di Barontini ha messo il risultato definitivamente al sicuro: nonostante le qualità tecniche, gli avversari non sono riusciti colmare il divario. E così, dopo il San Felice ed il Bioacqua, è la Virtus Bottegone la terza ed ultima formazione di Terza della provincia a salire in Seconda. Nel segno di Romiti.

Giovanni Fiorentino