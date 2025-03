La Virtus Correggio continua a vacillare

Un double di Caputo rilancia il Carpineti che si aggiudica il big-match col Fellegara. Corsa all’argento dunque riaperta nel girone D di Seconda categoria: i biancazzurri sbloccano prima del riposo in ripartenza del loro attaccante, poi nella ripresa Campani impatta sul secondo palo un cross, ma ancora Caputo vince l’uno contro uno e insacca ad incrociare. Risale a -1 dagli scandianesi lo United Albinea che viola (2-1) Puianello con episodio-chiave al 5’ quando il guardiano Bedogni si fa espellere per fallo da ultimo uomo e sulla conseguente punizione Iori uccella il neo-entrato Venturelli. Ospiti a segno col tocco ravvicinato di Sassi e locali capaci di accorciare solo a 10’ dal gong col tap-in di Albertini. Nel girone E continua la marcia in vetta della regina Novellara che regola (2-1) la cenerentola Reggio Calcio grazie a Bellesia e Carvisiglia. Resta nella scia del secondo posto la Virtus Mandrio che esulta a Rubiera col penalty di Previdi al 57’. Quinto hurrà di fila per la Saxum United che liquida il S.Ilario: doppietta di Zoina nei primi 45’, poi ad inizio ripresa insacca Abbruscato, quindi gli ospiti accorciano con Russo, ma subito Gangemi cala il poker. Colpo di coda per il Santos 1948 che espugna (2-1) il terreno della Virtus Calerno e tiene vive le speranze di salvezza diretta. Sugli scudi il guardiano debuttante Gallinari (2005) che neutralizza un rigore a Cuomo sul nulla di fatto; nella ripresa sblocca di testa Bianchi, pari di Silipo, poi Carubbi con un bolide che s’infila sotto la traversa.

Continua a vacillare la regina Virtus Correggio che si salva in casa contro la FalkGalileo col contestato penalty imbucato da Ferrari a 13’ dal gong. Cittadini a segno nella prima frazione con Arcuri e vicini al colpo gobbo nel finale con Marouf. Ne approfitta la Virtus Libertas che risale a -4 dalla vetta impallinando (4-1) la Solierese. Ottima prova d’orgoglio per la Rubierese che esulta (1-0) a Campegine. Per i biancorossi glaciale dal dischetto Vanacore, mentre i gialloblù vedono esaurirsi la loro dose di fortuna col palo centrato da Mungiguerra. In salita la rincorsa play-off del Guastalla sconfitto a Campogalliano nonostante il gol-lampo di Cabras con imprendibile tiro a giro. Debordante il Daino Santa Croce che cala un pokerissimo a Barco. Sospesa al 13’ del primo tempo per infortunio all’arbitro Madonnina-Atletic Progetto Montagna coi bismantivini avanti per la rete-lampo siglata dal difensore Fiorentino. Quattro Castella conquista un punto d’oro sul campo della battistrada Team Traversetolo. Continua il momento no dell’Abc travolto al "Bedogni" dalla Casalese che cala un secco poker.

In Terza 9 punti in 7 giorni per la capolista Sporting Cavriago che regola (4-2) l’Invicta Gavasseto stesa dal penalty di Bonilauri, da Prodi e dalle capocciate di Redeghieri e Pioli. Per gli ospiti double di Diallo. Hurrà in rimonta per il Vetto su un Biasola passato col rigore di Meglioli, ma sorpassato dagli spunti di Marchesini e Toni a inizio ripresa. Il doppiettista Tate mette le ali al Rivalta che supera (2-1) il Gatta cui non basta il tap-in di Portioli.