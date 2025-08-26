La Virtus scopre un tifoso speciale. De Rossi: "Forza ragazzi, sono con voi"

Un in bocca al lupo speciale da un tifoso speciale. È quello che l’ex centrocampista e allenatore della Roma, Daniele De Rossi, riserva alla Virtus. Dietro l’angolo c’è la gara di ritorno dei playoff di Conference League contro gli islandesi del Breidablik e le parole di De Rossi aiutano ancora di più ad avere tutta la carica giusta. Basta un gol per rinviare tutto ai supplementari, ne servono due per guadagnarsi la fase a gironi ed entrare sempre di più nella storia. "Un saluto caro agli amici della Virtus – dice in un video messaggio pubblica sui social dal club sammarinese – e a mister Bizzotto. Per prima cosa volevo complimentarmi con loro per le vittorie della scorsa stagione. Ma soprattutto ci tenevo a fare loro un grande in bocca al lupo per la gara di ritorno del preliminare di Conference League".

De Rossi va indietro con la memoria. Era un bambino quando con papà scoprì la piccola Repubblica. Esattamente era la stagione 1988-1989, il San Marino partecipava al campionato di C2. E in difesa c’era un certo Alberto De Rossi, papà di Daniele. Era il San Marino di Gabriele Lucchi e Giampaolo Mazza in panchina. Era, curiosità, il San Marino nel quale giocava anche l’attuale commissario tecnico della Nazionale del Titano, Roberto Cevoli. Un periodo che ricorda molto bene l’ex capitano della Roma.

"Per un breve periodo della mia vita ho vissuto lì vicino, visto che mio padre giocava con il San Marino – dice De Rossi – So che questa è un’altra competizione. Voi della Virtus siete a livelli altissimi, ma mi sono sentito vicino a voi per un po’ di tempo. E, in più, tra poco ci tornerò per giocare contro il San Marino con la mia Ostia Mare. Quindi, ci sono tante similitudini e cose che ci uniscono". Ma prima c’è la Conference. "Nel frattempo vi mando un abbraccio fortissimo e faccio il tifo per voi. Forza Virtus, forza ragazzi". Un messaggio che è capace di dare una bella carica ai giocatori di mister Bizzotto, mentre sul Titano continua la Virtus-mania. E c’è da scommettere che giovedì sera il San Marino stadium si riempirà di tifosi. In prima fila quelli del Castello di Acquaviva, ma in realtà c’è da credere e da augurarsi che i sammarinesi rispondano presente in massa. L’appuntamento è con la storia calcistica della piccola Repubblica.