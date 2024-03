La Vis Nova di Avella ci prova con l’Arcellasco

Il maltempo condizionerà la domenica dei campionati regionali col CRL che ha dato la possibilità di rinviare d’ufficio in caso di campo allagato.

In Eccellenza già ieri è saltata una partita, quella del Muggiò che avrebbe dovuto giocare alle 18 sul campo della Soresinese. Le due società hanno già trovato l’accordo sulla data del recupero fissato mercoledì 20 Marzo alle 20.30.

Tra i match più attesi della domenica c’era quello dell’Ardor Lazzate impegnato sul campo della capolista Magenta.

I gialloblù avrebbero anche recuperato De Toni tra i pali e Giangaspero in attacco ma ieri a mezzogiorno è arrivata la notizia del rinvio d’ufficio per impraticabilità del campo; si gioca sempre il 20 ma alle 15.30.

Nel girone B si disputano regolarmente invece i match delle altre due brianzole a partire da quello della Leon che senza Galimberti deve vendicare l’inopinato passo falso di Muggiò ospitando alla Leon Arena il Calolzio.

Esordio a Giussano per mister Gabriele Avella, chiamato al difficile compito di invertire la rotta in cammpionato e alla guida della Vis Nova se la vedrà in casa contro l’Arcellasco.

In Promozione, girone A, salta Ispra-Ceriano Laghetto; recupero il 20 alle 20.30.

Ro.San.