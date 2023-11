La visita di patron Lamioni alla squadra: "Aspetto il Ghiviborgo con fiducia"

"Ho parlato con mister Bonuccelli e mi ha detto che tutto procede bene. Tutti i giocatori sono a disposizione: anche Barontini ha ripreso a correre. Quindi attendiamo con fiducia la sfida con il Ghiviborgo domenica allo Zecchini". Il patron Gianni Lamioni, che si ricorda della rocambolesca gara della passata stagione contro il Ghiviborgo proprio allo Zecchini, ieri pomeriggio ha fatto visita alla squadra ed ha seguito dalla panchina una parte della seduta di allenamento ricordando anche che a fine novembre ricorre un anno dal suo arrivo nella proprietà del Grosseto. "Esatto: il 25 novembre di un anno fa noi diventammo proprietari della società biancorossa". E come curiosità vale la pena di ricordare che domenica 26 il Grosseto ospiterà allo "Zecchini" la Pianese. Ed in occasione di tale evento la società biancorossa da deciso di festeggiare "le quattro giornate biancorosse" (da giovedì 23 domenica 26) al Centro Sportivo di Roselle e allo Zecchini con i propri tesserati e con la tifoseria organizzando eventi di diversa natura e per tutte le età. I biglietti per il match con il Ghiviborgo sono in vendita online sul circuito CiaoTickets, al Centro sportivo di Roselle e nei punti vendita autorizzati. Edicola La Vasca, Tabaccheria Stolzi e Edicola il Semaforo. Domenica sarà aperto il botteghino allo "Zecchini".