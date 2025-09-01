La vittoria in extremis. Fabriano sul pezzo: sconfitto il Matelica. La decide Bracciatelli

CERRETO 2 MATELICA 1

CERRETO: Tafa; Gnahe (33’st Brodetto), Marino, Perrini, Crescentini (38’st Stortini); Trillini, Merciari; Amico (22’st Bracciatelli), Malagrida (22’st Chiavellini), Russo (34’st Bologna); Palmieri. All. Del Bene.

MATELICA (4-3-3): Ginestra; Montella, Tempestilli, Sanchez, Bucari (28’st Merli); Pedrini (38’st Giuli), Caleir, Bianchi; Mengani (22’st Stroppa), Allegretti, Cornero (25’st Zaccardi). All. Ciattaglia.

Arbitro: Uncini di Jesi.

Reti: 1’pt Trillini, 10’pt Bianchi, 49’st Bracciatelli.

Note: ammoniti Brodetto, Montella; recupero 1’pt, 5’st. Spettatori 400 circa.

Esordio vincente in Coppa Italia di Eccellenza per il Fabriano Cerreto, che piega un Matelica combattivo e ben organizzato con il punteggio di 2-1. Match vibrante e ben giocato da entrambe le formazioni, risolto soltanto nei secondi finali del recupero. Il match si apre con un vero e proprio fulmine a ciel sereno: nemmeno il tempo di sistemarsi in campo e i padroni di casa sono già avanti. Al 1’, sugli sviluppi di un corner, è Trillini a trovare l’inzuccata vincente che batte Ginestra, portando in vantaggio il Fabriano Cerreto. Il Matelica, però, reagisce con grande personalità e al 10’ ristabilisce la parità: azione manovrata sulla trequarti, palla filtrante in area e Bianchi con freddezza infila Tafa con un preciso piatto per l’1-1. Il primo tempo è piacevole e ben interpretato da entrambe le squadre, che si affrontano a viso aperto. Al 25’ Trillini sfiora la doppietta personale con una punizione potente, ma Ginestra si oppone. Sul fronte opposto, Allegretti ha una buona chance ma calcia debolmente tra le braccia di Tafa. Nella ripresa la gara resta equilibrata, con le due squadre attente a non scoprirsi troppo. I cambi operati dai due tecnici vivacizzano il gioco nella parte finale: Del Bene inserisce forze fresche, tra cui Bracciatelli, che si rivelerà decisivo. Al 43’ sfiora il gol con un tiro a colpo sicuro, ma Ginestra si supera, compiendo una parata prodigiosa che tiene vive le speranze del Matelica. Quando ormai la gara sembra avviarsi sul risultato di parità, ecco il colpo del ko al 49’: Palmieri da fuori area scaglia un gran diagonale, Ginestra respinge, ma sulla ribattuta Bracciatelli è il più lesto di tutti a ribadire in rete.

Angelo Campioni