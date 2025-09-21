La vittoria nel derby al ‘Neri’. D’Alesio: "Un piccolo passo in avanti che ci dà fiducia»

"Non era importante vincere questa partita, era importante fare una partita degna". Si limita alla politica dei piccoli passi Filippo D’Alesio (nella foto). Come dare torto all’allenatore del Rimini vista la situazione che ha attorno. Ma la vittoria nel derby con Forlì è comunque una buona medicina per la sua squadra. Giovane, inesperta, ’corta’, ma assolutamente combattiva. Almeno fino a quando le gambe reggono.

"Questa era una partita che si poteva anche pareggiare o perdere. Io sarei stato contento nella stessa identica maniera – spiega – Avevamo chiesto di fare un passettino in avanti. Abbiamo questa montagna da scalare. Quel passettino nella prestazione, nell’identità, nel giocare insieme c’è stato. È stato un passettino un po’ lungo, che effettivamente ti aiuta". Un ’passettone’ che D’Alesio si tiene comunque stretto. La prima vittoria stagionale per il Rimini, ma anche la prima da primo allenatore tra i prof per il giovane allenatore pescarese.

"È stata un’estate difficile – non lo nasconde D’Alesio, prima chiamato ad allenare la prima squadra, poi ’spedito’ in Primavera, prima di risalire in sella – Avevo perso anche la voglia della socialità, avevo perso tanto, pensavo solamente a questo. Quando ho percepito che poteva sfuggirmi non vi nego che dentro erano due le strade: o reagivo o mi buttavo giù. Ho scelto di prendere la Primavera perché mi serviva il campo, mi servivano i ragazzi per distrarmi, per fare quello che amo". Si emoziona D’Alesio, ma sa che bisogna già guardare avanti. Martedì c’è il primo turno infrasettimanale, la trasferta di Guidonia. E sarà un’altra incredibile battaglia.