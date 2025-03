La X Martiri raggiunta solo da un’autorete

Atletico Castenaso

1

X Martiri

1

ATLETICO CASTENASO: Albertazzi, Romagnoli, Ghirardini, Vinjolli, Meacci, Garuti, Garelli (1’ st Crimi), Macaluso, Rubino, Morelli (15’ st Bergami), Zaccherini (28’ st Malaguti). All.: Gabriellini.

X MARTIRI: Aleotti, Aguiari, Berveglieri, Meli, De Cristofaro, Pallara, Ercolani (6’ st Bigoni), Panzetta, Manfredini (21’ st Vaccari), Felice (19’ st Bini), Buoso (26’ st Bonaguro). All. Bolognesi

Arbitro: Siragusa di Modena.

Reti: 5’ pt Buoso (X), 39’ pt aut. Berveglieri (X).

Note: ammoniti: Ghirardini (A), Meacci (A), Berveglieri (X), Ercolani (X), Buoso (X).

Finisce 1-1 lo scontro tra Atletico Castenaso - X Martiri, durante la ventottesima giornata di Promozione girone C. Dopo cinque minuti Buoso si infila tra le mura avversarie e da distanza ravvicinata imbuca il pallone il rete. Il Castenaso tenta la controffensiva con una serie di occasioni pericolose, che vengono prontamente sventate da Aleotti. Pochi minuti prima dell’intervallo ristabiliscono il pareggio i padroni di casa grazie a Morelli. Il numero 10 da media distanza prova la conclusione di potenza, Berveglieri arriva sul pallone deviandolo, ma non a sufficienza da mandarlo fuori, il portiere rimane spiazzato e guarda il pallone entrare il rete: 1-1. Nel secondo tempo le squadre abbassano i ritmi di gioco puntando pių sul possesso palla, costruendo pių lentamente le manovre d’attacco. Al minuto 53 ci prova Panzetta avanzando in area solo, ma viene bloccato dall’uscita tempestiva di Albertazzi che blocca e rinvia. Dunque un punto a testa che lascia la classifica invariata. La X Martiri resta in decima posizione recuperando un punto all’Msp, mentre il Castenaso rimane in zona playout a un solo punto dalla Portuense.