La zampata dello Sconvolts al vertice. Mb team fermato a sorpresa dal Torcigliano

La zampata dello Sconvolts accorcia sempre più la classifica nella zona altissima. Contro la Lube Cucine Viareggio è un 2-0, firmato Lombardi-Dati, tipico delle squadre forti. "Partita spigolosa contro una buona squadra, che ci ha messi in difficoltà. La rete di Lombardi è stata propedeutica al raddoppio di Dati", analizza Adriano Pasquini. Alla Lube Cucine Viareggio resta solo la bella prestazione. "Non meritavamo la sconfitta anzi, per quanto abbiamo creato sotto porta - assicura Mauro Casanova - avremmo meritato almeno il pareggio".

Dietro è uno spettacolare 2-2, quello tra Mb Team e Torcigliano. Ospitò avanti con la bella girata di Bonuccelli, ma Viviani pareggia in mischia. Nella ripresa nuovo vantaggio ospite, stavolta firmato Giacone, e nuovo pari locale, praticamente in chiusura, con il colpo di testa di Salini. "Siamo stati bravi a non mollare, anche se dal punto di vista del gioco non abbiamo fatto bene", commenta Giovanni Berlingeri. Un po’ di amarezza per gli ospiti, come si evince dalle parole di Andrea Giannini: "Nonostante i tanti infortunati abbiamo sfiorato la vittoria sfumata solo nel finale della partita. Puntiamo a recuperare qualche infortunato per risalire in classifica".

Poker della Croce Verde Discobolo sul Nuovo Mondo Fitness. Doppio Del Carlo e acuti di Amine e Tortora nel 4-0 finale. Spettacolo tra Villa Diletta e Tdl Soccer, finale 5-3. Protagonista Salini, che realizza una tripletta, ma a segno vanno anche Venturini e Bangura. "Abbiamo faticato molto, perché abbiamo dovuto inseguire per ampi tratti della partita. Sul 2-2, poi, abbiamo rigirato l’inerzia della partita", commenta Simone Giaconi. "È stata una bella partita, nonostante la sconfitta" dice Francesco Artigiani per il Tdl Soccer. Borghini e Brandani firmano il 2-0 del GO I Passi 77 sull’Orange Unione Quiesa. "Abbiamo preso tre pali e siamo sempre stati sempre sul pezzo facendo un’ottima partita".

Super rimonta del Bellariviera/Leblon, che supera 3-2 il Real Nocchi. Pedro, una autorete a favore e Lorenzo Puccini (ex Viareggio) per ribaltare i centri di Pardini e Dini. "Abbiamo fatto una grande rimonta. Ringrazio i ragazzi e Lorenzo Puccini, arrivato appositamente dalla Spagna" dice Andrea Becagli. Infine roboante 8-3 della Don Bosco Mazzola sul Piano di Mommio/Manù. A referto Paganelli 2, Campi, Vangelisti, Pardini 2, Di Chiara e Giannuzzi. "Siamo in crescita", dice Roberto Barattini.

Classifica: Arena Metato 28; Sconvolts e Mb Team 24; Villa Diletta/Bayern Versilia 23; Croce Verde Discobolo e GO I Passi 77 21; Csf Bianchi/Mda 19; Torcigliano e Bellariviera/Leblon 17; Tdl Soccer 13; Lube Cucine Viareggio e Real Nocchi 11; Unione Quiesa Orange 10; Don Bosco Mazzola, Hotel Virginia e Nuovo Mondo Fitness 8; Ctz Imballaggi e Terrinca 6; Pian di Mommio 3.

Sergio Iacopetti