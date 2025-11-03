La Zenith continua a volare: Pro Livorno ko

Zenith Prato

1

Pro Livorno Sorgenti

0

ZENITH PRATO: Brunelli, Banchelli, Casini, Cela, Tempestini, Geri, Sinisgallo, Saccenti, Kouassi, Toccafondi, Parrini. A disp. Caroti, Innocenti, Moretti, Del Pela, Osakwe, Castiello, Danti, Moussaid, Nannipieri. All. Settesoldi.

PRO LIVORNO SORGENTI: Serafini, Larcombe, Ricci, Montecalvo, Tognarelli, Bani, Fall, Ba, Bitep, Faye, Bucchioni. A disp. Lupo, Galeone, Potenza, Cotroneo, Nannetti, Vignali, Canterini, Chiappara. All. Gassani.

Arbitro: Fatticcioni di Carrara.

Reti: 67’ Toccafondi.

Non si ferma più la Zenith Prato, che ottiene la terza vittoria della settimana superando 1-0 la Pro Livorno Sorgenti di fronte al pubblico amico del ‘Chiavacci’. Con questo successo gli amaranto difendono anche il primato solitario in classifica generale, approfittando del turno di riposo della Lucchese, e salgono a quota 22 punti, lasciando il Viareggio a tre punti di distanza (ma con una gara in meno giocata). Insomma un bilancio più che positivo in questa prima parte di stagione per gli uomini allenati da Simone Settesoldi. Ma andiamo con ordine e torniamo a parlare della sfida con la Pro Livorno. Partono a gran ritmo entrambe le formazioni. La Zenith Prato ci prova subito con una bella percussione di Saccenti, che stavolta calcia di poco alto da posizione centrale. Al 10’ Toccafondi non arriva all’impatto in semirovesciata e l’occasione in area sfuma. Dieci minuti più tardi Geri pennella un bel cross per il tentativo al volo di Kouassi che non trova lo specchio. La gara è combattuta in tutte le zone del campo. Al 39’ ci prova Larcombe per la formazione labronica da fuori area con un bel tiro a giro che sfiora al traversa con Brunelli immobile ad osservare la traiettoria. Il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa le due squadre rifiatano in avvio e si studiano. Sono i padroni di casa a rompere gli indugi con un bel cross di Geri per Parrini, che al 65’ non riesce a concludere verso la porta di Serafini. Sul ribaltamento di fronte è lo stesso Parrini che si sacrifica per neutralizzare la rapidissima ripartenza organizzata da Bucchioni ed evita ai suoi di capitolare al primo vero affondo della Pro Livorno Sorgenti. Al 66’ ancora Saccenti da fuori area costringe ad un grande intervento in tuffo Serafini, bravo a deviare in angolo il bolide del centrocampista di casa. Sugli sviluppi del corner, però, la Zenith trova il vantaggio con un guizzo di Toccafondi, uno dei giocatori più in forma nelle fila amaranto. La reazione della squadra ospite sta tutta in un tiro alto all’83’ di Fall. Poi i padroni di casa ci provano ancora con Kouassi che non trova il bersaglio grosso da fuori area. Il risultato non cambia più, ma va bene anche così. Con il minimo sforzo gli amaranto massimizzano il risultato e continuano a volare solitari in testa al girone A di Eccellenza.

l. m.