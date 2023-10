La Zenith non spicca il volo. Un ko che sciupa la trasferta

Cuoiopelli

1

Zenith Prato

0

CUOIOPELLI: Pulidori, Passerotti, Guerrucci, Viola, Colombini, Lucaccini, Benericetti, Costanzo, Fantini, Cavallini, Bianchi. All. Falivena.

ZENITH PRATO: Brunelli, Bucciantini, Bagni, Cela, Gonfiantini, Saccenti, Falteri, Lunghi, Chiaramonti, Kouassi, Rosi. All. Settesoldi.

Arbitro: Ogliormino di Piombino. Reti: 48’ Guerrucci.

Niente da fare per la Zenith Prato, che viene sconfitta di misura sul campo della corazzata Cuoiopelli al termine di un match sostanzialmente equilibrato. I bluamaranto rimangono bloccati a 9 punti nel girone A di Eccellenza e vedono allontanarsi le zone alte della classifica. Al 15’ Kouassi serve Falteri che viene steso in area, ma l’arbitro lascia proseguire fra le proteste ospiti. Al 18’ Cavallini trova la risposta di Brunelli, sulla respinta Bucciantini e Bianchi vanno a contatto ma anche stavolta il direttore di gara fa proseguire. Al 28’ pericolosa la Zenith di Settesoldi (foto) con una punizione di Falteri che dopo la respinta capita sui piedi di Lunghi, ma la conclusione del centrocampista ospite è troppo centrale per impensierire Pulidori. Si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa parte subito forte il Cuoiopelli che trova il vantaggio con Guerrucci. La Zenith Prato fatica ad organizzare una reazione. Al 65’ ci prova Lunghi in acrobazia, ma il portiere di casa alza sulla traversa.

L.M.