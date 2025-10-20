La Zenith perde e adesso il trono è per due

Fratres Perignano 1 Zenith Prato 0

FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Genovali, Lupi, Remorini (90’ Remorini), Kapidani, Vittorini, Meucci, Magliocca, Mearini, Remedi (87’ Venturin), Pagni (63’ Stringara, 78’ Sottile). All. Fanani.

ZENITH PRATO: Brunelli, Banchelli (70’ Nannipieri), Fiaschi, Tempestini, Casini (85’ Osakwe), Geri (70’ Moussaid); Toccafondi (70’ Danti), Sinisgallo, Saccenti (75’ Moretti); Del Pela, Parrini. All. Settesoldi.

Arbitro: Rinaldi di Empoli.

Reti: 57’ Remedi.

Arriva la seconda sconfitta in campionato per la Zenith Prato. Gli uomini di Simone Settesoldi stavolta vengono battuti di misura in casa del Fratres Perignano, al termine di una partita dove probabilmente il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, e vengono raggiunti in testa alla classifica a quota 13 punti dalla Lucchese, con Viareggio e Larcianese a ruota distanziate di una sola lunghezza. Ma torniamo alla partita. Parte con più grinta la formazione pratese ma le varie conclusioni tentate da Parrini e Saccenti non trovano il bersaglio grosso. Al 15’ si vede in avanti la squadra di casa, con una bella discesa sulla fascia di Magliocca e il suo servizio per Mearini, che trova il pronto intervento di Brunelli. Un minuto dopo ci prova anche Toccafondi da fuori, ma la mira è da rivedere. Sul capovolgimento di fronte Tempestini regala palla a Magliocca, che avanza ma non riesce a concludere al meglio l’azione. Per rivedere un’occasione da gol, sponda Fratres Perignano, bisogna aspettare il 42’, col bel cross di Meucci per il colpo di testa alto di Pagni. Poco dopo ci prova anche Banchelli, stavolta per la Zenith Prato, raccogliendo un pallone al limite senza inquadrare lo specchio. Il primo tempo, senza troppi sussulti, si chiude quindi con il risultato bloccato sullo 0-0.

Nella ripresa parte forte la squadra di casa, con Remorini che da buona posizione calcia alto sopra la traversa. Risponde al 54’ la formazione pratese con una bella discesa di Banchelli, cross per Del Pela che in tuffo non trova lo specchio. Un minuto dopo Saccenti chiama agli straordinari il portiere Rizzato, fenomenale del deviare il tiro velenoso del centrocampista ospite e salvare i suoi. Al 57’ arriva il vantaggio del Fratres Perignano, in maniera quasi casuale, con una semi rovesciata acrobatica di Remedi che si infila laddove Brunelli non può arrivare. Una mazzata per gli amaranto, che in due occasioni reclamano poi per due interventi su Del Pela nel cuore dell’area locale ignorati dal direttore di gara. All’80’ buona opportunità per Parrini, sugli sviluppi di una palla recuperata dal solito Del Pela, ma anche stavolta la difesa locale tiene botta. E’ ormai un forcing della Zenith Prato, che ci prova disperatamente con Del Pela (colpo di testa a lato), e con Fiaschi (tiro alto) ma non riesce ad agguantare il pareggio che probabilmente avrebbe meritato.

L. M.