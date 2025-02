La Zenith risolve la pratica in due minuti

CASTEL MAGGIORE

Splendida vittoria in terra bolognese per lo Zenith Prato di mister Settesoldi che, grazie ad un fulmineo uno-due arrivato a metà del primo tempo e firmato Falteri-Longo, passa 2-0 sul campo della diretta rivale per la salvezza Progresso e porta a casa tre punti che fanno ben sperare in vista del finale di stagione.

E’ vero che, in casa Zenith, pende il ricorso del Cittadella Vis Modena che rischia di costare caro a livello di penalizzazione, resta il fatto che, per l’ennesima volta, i toscani hanno dimostrato di voler pensare solo ed esclusivamente alle questioni di campo. La Zenith è viva, e non vuole mollare di un millimetro. La classifica ‘vera’ recita attualmente undicesimo posto a quota 29 punti e, nonostante la sola lunghezza di vantaggio sulla zona playout, se il campionato finisse oggi (e sempre al netto del ‘famoso’ ricorso), la band di Settesoldi sarebbe salva.

Ma venendo alla cronaca del match, nei primi minuti di gioco le due squadre danno vita a bei duelli a centrocampo, ma, al 19’, il team di Settesoldi riesce a trovare il gol del vantaggio: Falteri si rende protagonista di una pregevole azione personale e, dopo aver fatto il vuoto sulla destra ed aver saltato Stellacci, lascia partire un diagonale mancino che non lascia scampo all’estremo difensore locale.

Il Progresso accusa il colpo e, due giri di orologio più tardi, la formazione ospite riesce a trovare addirittura il raddoppio: sugli sviluppi dell’ennesima azione sulla destra, la sfera giunge sui piedi di Longo che, da autentico rapace d’area, gonfia la rete alle spalle di Cheli.

Metabolizzato il doppio svantaggio, i rossoblù cercano di costruire trame per impensierire la difesa toscana, ma le strette maglie erette dalla retroguardia pratese non concedono varchi. Anche nella ripresa il copione non cambia, con la band di Marchini che cerca, invano, di premere là davanti, e con gli ospiti che sono sempre bravi a chiudere.

Al 26’ ci prova il neo-entrato Dandini a rendersi pericoloso, ma sul suo tiro-cross nessun compagno riesce a girare verso la porta. Nel terzo minuto di recupero, Maltoni, già ammonito, rimedia il secondo giallo e viene spedito anzitempo negli spogliatoi. Non succederà più nulla fino al triplice fischio, che consegna allo Zenith una vittoria tanto meritata quanto importante in chiave salvezza.

Ancor più determinante sarà la sfida interna in programma domenica prossima, dal momento che il team di Settesoldi affronterà tra le mura amiche il fanalino di coda del campionato Fiorenzuola. I piacentini sono attualmente ultimi a quota 16, con lo Zenith che cercherà di dargli il colpo di grazia e di mettere così ulteriore fieno in cascina.

Nicola Baldini