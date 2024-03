L’abbraccio. Asd Bollicine sarà l’ospite speciale di domenica

In occasione della partita Siena-Signa, la Robur ospiterà allo stadio Berni una delegazione dell’Asd Bollicine Sport, dando inizio così a un nuovo e ritrovato legame tra la società bianconera e questa importante realtà del territorio senese. L’Asd Bollicine Sport è nata nel 2021 dalla volontà dei soci, familiari e volontari dell’Associazione Le Bollicine, per favorire l’evoluzione e la promozione delle attività sportive e ludico-motorie come occasione di integrazione e inclusione. L’Asd opera in collaborazione e sinergia con Le Bollicine e proprio di essa ha mantenuto il nome, per il senso di appartenenza con il territorio costruito nei 30 anni di attività. Le attività proposte hanno tutte un denominatore comune: il diritto allo sport per tutti; lo scopo raggiungere la parità di offerta e opportunità attraverso l’organizzazione di progetti individualizzati che pongono al centro ogni atleta. I corsi sono di equitazione, calcio e ginnastica di base.