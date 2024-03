Labronici vittoriosi anche senza tifo. La crisi del Seravezza non ha fine

seravezza pozzi

1

livorno

2

SERAVEZZA POZZI (3-5-2): Lagomarsini; Salerno, Mannucci, Coly; Brugognone, Bedini (38’ st Granaiola), Simonetti (16’ st Putzolu), Camarlinghi, De Ferdinando (1’ st Ivani); Benedetti, Mugelli (30’ st Loporcaro, 49’ st Delorie). All. Amoroso.

LIVORNO (3-5-2): Facchetti; Schiaroli, Tanasa, P. Carcani (42’ st Curcio); Camara (33’ st Nizzoli), Sabattini (42’ st Frati), Luci (25’ st Ronchi), Nardi, Goffredi; Rossetti, Giordani (14’ st Bellini). All. Fossati.

Arbitro: Mazzer di Conegliano.

Reti: 7’ pt Nardi (L); 37’ st Benedetti rig. (S), 50’ Tanasa (L).

Note: espulso Schiaroli (L) al 36’ st per doppia ammonizione; ammoniti Mannucci (S), Bedini (S), Ivani (S) e Facchetti (L); angoli 6-2; recupero 1’ pt e 4’+1’ st.

SERAVEZZA – Continua a girar male al Seravezza il cui periodo di “luna di traverso“ però sta diventando sempre più lungo, in maniera allarmante a livello di risultati. La prestazione c’è stata e col Livorno il match era da pareggio. Ma alla fine esce fuori un’altra gara persa da parte dei verdazzurri. E fanno 6 sconfitte nelle ultime 7 giornate. Nelle ultime 12 partite il Seravezza ne ha vinta una sola. Il dato preoccupante poi è quello sulla concretezza e produzione offensiva: il gol ieri è arrivato, sì, ma solo su calcio di rigore... e fanno 4 reti fatte negli 8 turni di ritorno (pochi per una squadra che aveva abituato diversamente all’andata... e che vanta certi giocatori nel suo reparto d’attacco).

Il Livorno arriva in Versilia senza il grosso della propria tifoseria al seguito, a causa delle limitazioni per ordine pubblico (che più che altro hanno fatto perdere un notevole incasso al botteghino per la società seravezzina). Fossati schiera il suo 3-5-2 privo dei lungodegenti Bartolini e Cesarini... e con Cori e Fancelli in tribuna per scelta tecnica. Amoroso sorprende mettendosi "a specchio", spedendo inizialmente in panchina i solitamente titolari Ivani, Putzolu e capitan Granaiola. Le novità tattiche oltre alla difesa a tre sono l’impiego di Brugognone a tutta fascia come quinto di destra e soprattutto l’abbassamento/accentramento di Camarlinghi mezz’ala.

La partita inizia subito storta per i padroni di casa che vanno sotto per effetto di una conclusione dal limite di Nardi deviata in maniera decisiva alle spalle di Lagomarsini (tutto nasce da una discussa punizione per fallo di Simonetti su Sabattini). Il Seravezza accusa il colpo e rischia di prendere subito il 2-0 ancora da Nardi (su cui stavolta s’immola Salerno) e poi alla mezz’ora da Rossetti che cestina la palla servitagli da destra da Camara (che sfonda spesso a suo piacimento su De Ferdinando... infatti poi cambiato all’intervallo).

Il Livorno però finisce lì. Il Seravezza manovra meglio, con più spunti, e crea un paio di situazioni di testa con Mannucci e Benedetti. La ripresa è povera di occasioni. All’82’ Benedetti si procura il rigore che trasforma per l’1-1, facendo espellere per doppia ammonizione Schiaroli. Ora, in 11 contro 10, l’inerzia finale sembra spostarsi dalla parte del Seravezza... che invece riesce a subire un gol incredibile sull’ultima azione al 95’ quando Tanasa fa il 2-1 sull’assist di Frati dopo un malinteso fra il portiere Lagomarsini ed il centrale Mannucci. Una beffa dura da mandar giù.

Simone Ferro