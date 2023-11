L’Academy in rimonta si prende un punticino

La San Marino Academy blocca una delle pretendenti alla promozione diretta mixando sofferenza e grande capacità di sfruttare i momenti propizi della gara. Il Parma si presentava allo stadio di Acquaviva (2-2) con un

biglietto da visita di tre vittorie su quattro, confermando in toto la formazione titolare che aveva trovato il successo, la settimana prima, contro la Res Roma sfruttando abbondantemente la zona Cesarini. Massimo Ricci tiene invece inizialmente ai box Ladu, optando per Carlini. Alle due ali d’attacco, Menin e Pirini, stavolta chiede un’attenzione supplementare in fase difensiva, conoscendo la forza del Parma di Colantuono. Si tratta così di 4-5-1 con Barbieri unico terminale offensio. Le biancazzurre nel giro di tre minuti subiscono la doppietta di Gago, ma nella ripresa rialzano la testa con Giuliani e Menin mettendo in tasca un punto importante.

Serie B femminile (5ª giornata): Arezzo-Ternana 0-1, Bologna-Genoa 0-1, Brescia-Chievo 2-2, Hellas Verona-Ravenna 5-0, Pavia-Freedom 2-4, Res Roma-Lazio 1-5, San Marino Academy-Parma 2-2, Tavagnacco-Cesena 1-2.

Classifica: Ternana, Lazio 15; Hellas Verona, Cesena 12; Parma, Brescia 10; Pavia, Genoa 9; Chievo 7; Bologna, San MaAcademy, Res Roma 4; Arezzo, Freedom 3; Tavagnacco, Ravenna 0.