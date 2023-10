L’accordo. Arriva l’ufficialità della partnership con l’azienda Sixtus

Un nuovo ingresso nel mondo bianconero: il Siena ha ufficializzato la nuova partnership con Sixtus Italia, azienda leader nel settore della cura e del benessere sportivo. Sixtus Italia è nata dal coraggio e dalla capacità di saper anticipare i tempi. Dal 1974 aiutano atleti e professionisti della salute fornendo prodotti e attrezzature in grado di garantire il benessere fisico. Forniscono ai professionisti dello sport i mezzi e gli strumenti per poter contribuire ad aiutare la scalata degli sportivi verso i propri traguardi. Operano nel mercato italiano per la distribuzione diretta a società sportive, negozi, istituti medici e fisioterapici. I successi si costruiscono giorno per giorno co allenamento, prevenzione e pieno recupero dagli infortuni. La Sixtus svolge anche attivita` di charity a favore della Fondazione dell’ Ospedale pediatrico Meyer. La Fondazione svolge un’attivita` speculare: impegno continuo per migliorare ricerca, tecnologia e innovazione, per il benessere dei bambini.