L’accordo. Gare in diretta su Canale3

Notizia era nell’aria da tempo ma solo ieri è arrivata l’ufficialità. Le partite del Siena Fc saranno su Canale3 Toscana per la terza stagione consecutiva. Grazie all’accordo raggiunto tra Robur ed emittente senese tutte le partite esterne della formazione di Bellazzini saranno trasmesse in diretta (alle 15 o 14,30 dopo il cambio dell’ora a fine ottobre) e riproposte in replica alle 20,30 della domenica. Le gare casalinghe, invece, andranno in onda in differita il giorno stesso della partita sempre alle 20,30. La prima giornata di campionato, che vedrà i bianconeri affrontare il Tau Altopascio domenica sarà trasmessa eccezionalmente alle ore 20. Tutti i match saranno visibili sul canale 84 del digitale terrestre e in streaming sul sito di Canale 3 Toscana www.canale3.tv. "Il club ringrazia Canale 3 Toscana per la rinnovata fiducia e per la vicinanza mostrata ancora una volta al nostro progetto sportivo". Così la nota della società bianconera dopo il rinnovo dell’accordo che dura dalla stagione 2023/24, quella in Eccellenza.