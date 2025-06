Lactalis e Insuperabili: conferenza a Milano per il progetto "Formazione in campo"

Si svolgerà mercoledì 11 giugno a Milano la conferenza stampa di presentazione di Lactalis e Insuperabili, società sportiva fondata da Giorgio Chiellini che promuove il calcio per persone con disabilità. Durante l’incontro verrà illustrato il progetto sociale di formazione lavorativa per persone con disabilità “Formazione in campo”, che ha coinvolto gli atleti di Insuperabili in un percorso sulle tecniche di vendita.

Saranno presenti il fondatore e presidente di Insuperabili, Davide Leonardi, insieme ad alcuni atleti di Insuperabili e all’amministratore delegato di Lactalis Giovanni Pomella. L’evento si inserisce all’interno della campagna DISrACTIVE di Lactalis, finalizzata a sensibilizzare, educare e agire contro le condizioni di fragilità e disagio e che ha visto nel corso dell’anno la promozione di diversi progetti sociali a fianco di Insuperabili.

In questa occasione Lactalis consegnerà a Insuperabili un furgone adibito a negozio, che verrà utilizzato per le attività di Insuperabili durante le partite di calcio per la vendita di merchandising. Nel pomeriggio sarà inoltre in programma una partita all’insegna dell’inclusione fra gli atleti Insuperabili e i dipendenti di Lactalis presso il campo da calcio Catozzi a Milano.

G.M.