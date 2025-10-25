L’addio di Biondo al Calasanzio: "Dato io le dimissioni"

Nessun esonero. Rispetto a quanto pubblicato ieri, infatti, la fine del rapporto di collaborazione tra il Calasanzio e mister Dino Biondo (oltre al suo vice Alberto Pietrantuono) è avvenuto per le dimissioni di quest’ultimo e non per una decisione della società. "Vorrei precisare che sono stato io a fare un passo indietro per divergenze con il presidente – precisa Biondo –. Ho capito che non c’erano più i presupposti per poter andare avanti e ho deciso di rassegnare le mie dimissioni". A confermare quanto spiegato dall’ormai ex tecnico gialloblù è lo stesso massimo dirigente del club con sede a Pagnana, Walter Caciagli.

"Personalmente e per come intendo io il calcio a questi livelli, mai avrei pensato di esonerare lo staff tecnico che avevamo – spiega –, visto anche tutto quello che hanno fatto per la nostra società e che per questo li ringrazierò all’infinito, sperando un giorno di poter riallacciare i rapporti". L’anno scorso, infatti, Dino Biondo ha guidato il Calasanzio fino ai play-off, traguardo mai raggiunto prima. Come detto per sostituire Biondo la società ha individuato Fulvio Taramelli, tecnico ‘navigato’ sia a livello di Settore Giovanile che di Prima Squadra per aver collaborato con diverse società del territorio, ultima il Ponte a Elsa. Taramelli sarà presentato alla squadra lunedì prossimo quando dirigerà il suo primo allenamento, mentre ieri sera nell’anticipo della sesta giornata del girone A della Terza Categoria di Firenze in panchina si è seduto il direttore sportivo Corrado Lazzoni, già tecnico del gruppo nelle stagioni scorse.