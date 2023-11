L’Affrico capolista contro la Settignanese. Che sfida al "Lapenta"

Sabato calcistico anche per il campionato di Promozione che dopo accordi con le società per limitare i disagi per mancanza di direttori di gara o degli assistenti, oggi, alle 15,30, propone al "Lapenta" l’attesissimo derby del girone "C" fra la capolista Affrico e la Settignanese, mentre per il girone B si gioca Sant’Andrea-Belvedere, tutte gare relative della 7ª giornata. Per la squadra di Tognozzi (nella foto) è la seconda gara casalinga consecutiva che potrà tornare utile per cercare di mantenere il vantaggio dei quattro punti nei confronti degli inseguitori.

Ma non sarà una gara facile in quanto la Settignanese che nelle ultime quattro gare ha racimolato soltanto due punti, è pronta a invertire la rotta nonostante alcune assenze. Al tecnico Milanesi mancheranno Privitera infortunato e Cocchi squalificato con l’aggiunta del portiere Arezzo che sarà sostituito da Zanchi. Alla squadra di Tognozzi servirà prudenza e determinazione per capitalizzare il risultato, in considerazione della mancanza per infortunio di Vecchi, Di Gaudio, Gori e Tamburini.

G. Pul.