L’Affrico punta a rialzarsi. Incrocio Lanciotto-Signa

Sabato di anticipi nel girone B che propone alcune partite della 6ª giornata, in programma alle ore 15.

Affrico-Sport Club Asta (arbitro Calvani di Prato). Dopo due frenate consecutive che hanno lasciato l’amaro in bocca, l’Affrico affronta l’Asta con il chiaro intento di ritrovare i tre punti. La vittoria non sarà solo un toccasana per muovere la classifica, ma per dare l’iniezione di fiducia necessaria per affrontare i prossimi due impegni: Certaldo e la sfida con il Grassina. Per Villagatti (sostituito in panchina dal vice Francesco Meacci, a causa della squalifica) ci sono due rientri importanti: il difensore Benvenuti e il centrocampista Nuti.

L’unico neo resta la prolungata assenza in attacco di Gigli, ancora infortunato. A Papini (nella foto) e Iasparrone l’onere e l’onore di guidare la manovra offensiva per far risalire l’Affrico.

Lanciotto Campi-Signa 1914 (arbitro Poggianti di Livorno). Allo stadio "Ballerini" si sfideranno due squadre a caccia di una vittoria. Per il Lanciotto di Secci, che dovrà fare a meno dell’infortunato Esposito Goretti, è atteso il debutto del nuovo acquisto: il centrocampista Matteo Bigazzi (’06), prelevato dallo Scandicci.

Il Signa di Gambadori, che ha un pressante bisogno di uscire fuori dalle sabbie mobili, sarà privo dello squalificato Lorenzo Lombardi e dell’infortunato Pietro Tempesti. Pronti a subentrare Flachi, Manetti e Giuliani.

Infine, sempre per questo girone, si anticipa anche la partita tra il Valentino Mazzola Siena e la Sangiovannese (arbitro Magherini di Prato), in campo alle ore 15.

G. Puleri