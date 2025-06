L'Affrico trionfa alla Rimaggio Cup: successo per la squadra Allievi 2008

L’Affrico conquista la Rimaggio Cup, torneo Juniores con giocatori nati dal 2005 al 2008. Particolare nota di merito per la società del Campo di Marte, aver giocato con la squadra Allievi anno 2008, sotto la regia dell’allenatore Filippo Iania e del suo staff. La classifica ha visto, dunque, il successo dell’Affrico, quindi Audace Galluzzo, poi Cubino e dopo l’Antella.

La rosa della squadra: Cosi, Prelashi, Lami, Agosti, Barry, Bonfanti, Iania, La Greca, Nutini, Borgheresi, Giugliano, Silvestri, Nunziati, Guerra, Termini, Vaggioli, Degl’innocenti, Ala, Lombardi, Morelli, Piccioli, Russo, Vignozzi. Allenatore Filippo Iania.

Le squadre finaliste sono state premiate dal presidente del Comitato provinciale Figc-Lnd Alessandro Matteini, insieme a personalità del mondo sportivo e ai dirigenti delle squadre. Riconoscimento di merito per il capocannoniere del torneo Mattia Morelli dell’Affrico. Una manifestazione che ha visto in campo tanti giocatori di valore, pronti per il salto nei campionati dilettanti di alto livello e anche nel calcio professionistico. E’ stata questa la prima edizione di una manifestazione di fine stagione che ha riscosso successo.

"La formazione 2008 dell’Affrico - afferma mister Filippo Iania, alla sua prima esperienza da allenatore - è un gruppo di giocatori molto quotati e in gran parte già riconfermati. Nella prossima stagione andranno ad affrontare l’impegnativa categoria Juniores Elite sotto la guida dell’allenatore Filippo Gori. Qualcuno di questi ragazzi sarà convocato per il raduno ad agosto della Prima squadra dell’Affrico che milita in Eccellenza".

Mentre Filippo Iania tornerà a ricoprire il ruolo di preparatore dei portieri, pronto però ad accettare una proposta per una panchina, vista anche la sua grande esperienza prima da giocatore e da preparatore.

