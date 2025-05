Lagomarsini salva la partita con parate decisive e Coly segna il gol dell'1-1

LAGOMARSINI 8 La parata in cui si esibisce al 12’ è clamorosa: colpo di reni, restando in aria una vita, nonostante il controtempo dettato dalla deviazione di un compagno sul tiro mancino di Sforza. Poi a metà secondo round cancella il possibile 2-2 dell’Orvietana neutralizzando il rigore al vice-capocannoniere del campionato Panattoni. Vi basta? In realtà fa anche un altro paio di interventi degni di nota. Manifesto della sicurezza.

MOSTI 6,5 Concentrato, al pezzo, di “garra“ pura come piace a lui. (dall’89’ Accorsini s.v.)

SANZONE 5,5 Macchia una gara altrimenti pienamente sufficiente con l’erroraccio da matita rossa al 19’ quando sbaglia il passaggio verticale per Bellini e dà lì sgorga l’1-0 umbro. Però mentalmente si riprende bene.

COLY 7,5 Solido, muscolare e “cattivo“ in difesa. Ma stavolta lascia il segno eccome pure nell’area nemica, segnando di testa il fondamentale gol dell’1-1 che è anche il suo primo sigillo stagionale. ’Paolone’ gasa assai.

PAOLIERI 7,5 Di 2006 così, di questa "pasta da giocatore", ne trovi pochi in giro in Serie D. Fa espellere Mauro. Ha personalità e versatilità. (dal 76’ Sava 7 Entra e segna, con tocco a scavalcare il portiere da posizione defiliata. Altro 2006 "croccante")

SFORZI 6,5 Gioca da mediano vitaminico. Doveva sostituire lo squalificato Bedini (un top di reparto) e lo ha fatto bene. Spende saggiamente il giallo. (dal 59’ Cesari 5,5 Ingresso un po’ così, con imperizie assortite... fra cui l’ingenuo fallo da rigore sul pur incontenibile Fabri)

GRECO 8,5 Il piede è filosofale. Lo spirito da lottatore... Greco-romano. Intelligenza calcistica superiore alla media di categoria. Carattere e qualità. Governa la manovra, arriva al tiro, fa assist illuminanti, tunnel irriverenti e agganci da maestro. È "magia pura". (dall’85’ Bartolini s.v.)

TURINI 7,5 Altra "super" performance per l’applicazione ed il senso del dovere, dopo quella in semifinale col GhiviBorgo.

BELLINI 7 Secondo assist di fila (per Coly). Un 10 generoso, dinamico e dal talento evidente.

STABILE 7 Insacca il gol-partita in tap-in. (dal 72’ Lepri 7 Impatta col suo passo e piglia rigore)

BENEDETTI 6,5 Fa il 4-1 su rigore dopo alcuni tentativi falliti.

