L’Alcione alza l’asticella. Arriva il Vicenza capolista

L’Alcione si prepara a vivere una domenica speciale. Al “Breda“ di Sesto San Giovanni arriva il Vicenza capolista, per una partita che profuma di grande sfida e che rappresenta il primo vero banco di prova stagionale per gli Orange. Da una parte la squadra più forte del girone, costruita per conquistare la promozione diretta in Serie B, dall’altra la rivelazione milanese, che dopo sette giornate si è issata al quinto posto in classifica, spinta da entusiasmo, gioco e due vittorie consecutive che hanno cementato consapevolezze e ambizioni.

L’Alcione, alla sua seconda stagione tra i professionisti, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel cuore della città. Non a caso il presidente Gallazzi ha ribadito con decisione la rotta del club: "Entro tre anni vogliamo raggiungere la Serie B". Parole che pesano, ma che raccontano bene lo spirito di una società che vive l’esperienza in C non come un traguardo, ma come tappa di un percorso più ambizioso.

"È un onore giocare questo campionato – ha aggiunto – ma Milano è la nostra città, ed essere la terza squadra della metropoli ci impone di guardare più in alto". Gallazzi, ieri, è stato anche eletto nuovo Consigliere Federale della Lega Pro: "Sono molto soddisfatto, sento l’importanza del mandato che mi hanno conferito i colleghi. Cercherò di portare avanti un progetto che sia di sviluppo per il futuro e di miglioramento costante delle nostre iniziative imprenditoriali".

Sul campo, i numeri confermano la bontà del progetto. Alla guida di Cusatis, l’Alcione è cresciuto con costanza. L’infermeria non preoccupa: restano da gestire le assenze di Chierichetti e Palombi, ma i sostituti hanno risposto “presente“. Bertolotti ha dato garanzie e Morselli si è dimostrato capace di accendere le gare con gol e giocate decisive.

La difesa, fin qui vero punto di forza, sarà chiamata a un impegno di livello superiore. La coppia centrale Pirola-Ciappellano è stata fin qui impeccabile, ma domenica si troverà davanti il tandem Rauti-Morra, già a quota nove gol. Il confronto a centrocampo, poi, promette scintille. Il Vicenza può contare su una mediana completa, che unisce fisicità ed esperienza. L’Alcione risponde con un reparto giovane ma dinamico.

Al di là dei tre punti in palio, la sfida del “Breda“ rappresenta un termometro della stagione: un pomeriggio che può alimentare ulteriormente sogni e ambizioni o, comunque, restituire la consapevolezza del proprio valore. L’Alcione avrà la chance di dimostrare che la C non è un punto d’arrivo, ma solo l’inizio di un viaggio che guarda lontano.

In questo clima è arrivata anche una novità importante: l’ingresso di nuovi soci. Il Commendatore Umberto Petricca, attraverso il Gruppo UPZ, ha rilevato il 30% delle quote, mentre Alberto Vigo, manager con una lunga esperienza nel “private equity“, ha acquisito circa il 10%. Un passaggio significativo per rafforzare le prospettive di crescita del club, salutato con soddisfazione dal presidente Gallazzi: "Petricca e Vigo condividono la nostra visione e la nostra passione, e con il loro contributo potremo accelerare il progetto stadio e consolidare le basi economiche e organizzative per portare l’Alcione sempre più in alto".