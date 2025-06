L’Alcione saluta Bacchin, mentre per il centrocampo chiama l’ex Lucchese Galli. Porta sguarnita: idea Renzetti dalla Lazio

Inizia ad accendersi il calciomercato orange e a prendere forma la squadra dell’Alcione per la prossima stagione, tra conferme importanti, operazioni in uscita e nuovi obiettivi. A fare da punto fermo, ancora una volta, è la stabilità societaria: il rinnovo del direttore generale, Giacomo Gagliani, certifica la solidità del progetto e la volontà di proseguire nel solco della continuità e della programmazione. In questa direzione si inseriscono anche i numerosi rinnovi nel vivaio: hanno prolungato il loro rapporto con il club i classe 2005 Tommaso Caremoli e Riccardo Rebaudo, assieme a cinque profili del 2006 - Gallazzi, Mocchi, Lione, Sotgia e Zini - protagonisti dell’ottimo percorso della Primavera. Un segnale chiaro di quanto il settore giovanile resti centrale nella visione dell’Alcione.

Il primo movimento rilevante arriva, però, in uscita: Filippo Bacchin lascia Milano dopo tre stagioni da protagonista per approdare al Casarano. Uno degli elementi più brillanti della scorsa annata, Bacchin è stato tra i simboli del primo anno in Serie C e della crescita del gruppo. In ottica sostituzione, si guarda a un giovane profilo: nel mirino c’è Davide Renzetti, portiere classe 2006 della Lazio, su cui si registra la concorrenza di Pontedera e Cavese. Per il centrocampo è già ufficiale l’arrivo di Giorgio Galli, ex Lucchese con esperienze anche in Serie B: classe ’96, ha firmato fino al 2028, portando in dote personalità e affidabilità. L’Alcione resta inoltre vigile su Mattia Muroni del Mantova, anche se la Torres sembra al momento in vantaggio. Sirene in uscita anche per Niccolò Bagatti, centrocampista moderno e dinamico, capace di abbinare qualità e inserimenti offensivi. Dopo una stagione da protagonista, chiusa con 5 gol, ha attirato le attenzioni di club come Triestina e Audace Cerignola. Il suo nome potrebbe diventare uno dei più caldi dell’estate orange.

Matteo Baconcini