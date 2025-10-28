L’allarme infermeria prosegue. Vigor, un passo falso da cui trarre buoni spunti per il futuro

Per molti tifosi della Vigor il pareggio di domenica contro il Termoli è un risultato deludente. Se si analizzano: manovra, gioco e precisione nei passaggi, non si può dire che abbiano torto.

Eppure ci sono tanti spunti positivi da cui ripartire, il più importante è lo spirito dei senigalliesi, la voglia di riscatto che ha permesso alla squadra di Magi di rimettere in piedi la sfida contro i molisani, nonostante l’inferiorità numerica.

Magi ha provato a trovare qualche soluzione alternativa in corso d’opera. La più evidente: la scelta di inserire Caprari a centrocampo. "Mandare in campo Nicholas in un ruolo inedito è stato un azzardo – spiega il tecnico –. Senza Tonelli, uscito per un affaticamento, avevo bisogno di un giocatore dinamico. Non volevamo perdere ed ho rischiato il tutto per tutto". Potrebbe, dunque, arrivare qualche novità dal mercato invernale? Magi non nasconde che il club è vigile e ci sta pensando. "Ci stiamo guardando intorno – spiega l’allenatore –. Tuttavia, eventuali nuovi innesti non andrebbero a stravolgere un gruppo oggettivamente valido, piuttosto andrebbero a coprire delle lacune. Non c’è nulla di concreto, l’importante è recuperare gli infortunati perché ho molti ragazzi in rosa che stanno facendo gli straordinari e hanno bisogno di rifiatare".

Nicolò Scocchera