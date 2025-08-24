L’allenamento congiunto. Con l’Elpidiense un Trodica pronto per la Coppa

Il Trodica chiude con la vittoria sull’Elpidiense Cascinare (5-1) la serie di test e domenica prossima ci sarà il primo impegno ufficiale con la gara di Coppa Italia contro il Tolentino, calcio d’inizio alle 17.30. La settimana dopo ci sarà la prima giornata di campionato con il Trodica che esordirà in Eccellenza sul proprio campo ricevendo la Fermignanese. "Si sta rivedendo il Trodica dello scorso anno" ha detto l’allenatore Roberto Buratti al termine dell’allenamento congiunto. "Adesso – aggiunge – la squadra accusa un po’ la fatica per il duro lavoro di questo periodo, ma sono molto soddisfatto. Oggi la squadra ha reagito al loro gol chiudendo il primo tempo sul 4-1. Nella ripresa ci siamo espressi bene e non abbiamo preso gol". Il Trodica ha rimesso a posto il risultato su autorete, poi Ferreira ha messo a segno il gol del sorpasso e le altre due marcature del primo tempo portano la firma di Spagna e Merzoug. Nella ripresa la quinta rete è di Leo Mario.

Il Trodica ha ufficializzato gli arrivi dell’esperto Gianluca Bugaro e del giovane Tommaso Gaspari.