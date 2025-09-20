L’allenatore Barontini recupera Borri. I tifosi giallorossi arrivano in treno

È Lorenzo Borri (nella foto) la novità dei giallorossi per l’impegno odierno allo stadio Artemio Franchi. Il difensore centrale poggibonsese della classe 1997, fratello del capitano dei Leoni, Federico, è oggi per la prima volta in questa stagione agonistica a disposizione di mister Barontini. L’infortunio sul finire dello scorso torneo con la maglia del Livorno promosso in C, l’approdo in viale Marconi in luglio e la successiva, graduale ripresa degli allenamenti con il gruppo per arrivare all’ingresso tra gli effettivi proprio in previsione del derby: dedizione e spirito di sacrificio, da parte di Lorenzo, per cercare di mettere in un angolo le avversità e riassaporare così a distanza di qualche mese il clima della competizione. Con l’obiettivo soprattutto di contribuire al recupero di posizioni in graduatoria, ad opera di un team deciso a riscattarsi dai recenti colpi a vuoto con Terranuova Traiana e Follonica Gavorrano. Incontri dalle differenti dinamiche, perché nel recente match casalingo il Poggibonsi ha evidenziato indubbi progressi nella prestazione. Il ritorno di Lorenzo Borri si unisce per il Poggibonsi alla rentrée post squalifica a centrocampo di Ndiaye. Assenti invece, per via di provvedimenti del giudice sportivo, l’esterno della corsia sinistra Ponticelli e l’attaccante Skerrma, che sconta oggi la terza e ultima giornata di stop disciplinare dalla scorsa annata, quando era in forza allo Sporting Cecina in Eccellenza. Skerma ritroverà quindi spazio nella rosa di Barontini da mercoledì 24 settembre, per il turno di metà settimana con il Vivi Altotevere Sansepolcro allo Stefano Lotti. Poggibonsi concentrato però adesso sulla sfida di questo pomeriggio, tra defezioni pesanti e ritorni confortanti. Il tecnico Federico Barontini, insieme con gli addetti dello staff, ha sperimentato più di una soluzione a livello tattico per tentare di tenere a freno il desiderio di successo del Siena. Non è esclusa però una conferma della fisionomia secondo il 3-5-2, con Pippi in avanti di fianco a Boriosi riguardo alla composizione del tandem offensivo sul prato dell’Artemio Franchi. La nuova edizione di Siena-Poggibonsi, a distanza di appena tre settimane dalla sfida di Coppa Italia, offre ai sostenitori dei Leoni, l’opportunità di un altro viaggio, stavolta in treno, per il sostegno ai colori.

Il ritrovo in stazione alle 12,45 e la partenza poi alle 13,15 per poi raggiungere con l’apposito servizio navetta l’impianto di gioco il settore ospiti, sulla base di quanto stabilito.

Paolo Bartalini