L’allenatore. Cassani: "Sull’1-1 c’era un fallo su Gerbi»

Stefano Cassani aveva sognato fino al 94’ di debuttare in C con i tre punti. "Abbiamo fatto un’altra discreta prova, siamo scesi in campo un filo contratti ma siamo cresciuti con la gara di fronte a un avversario notevole. Peccato per come si era messa pareggiarla al 95’. Nel primo tempo ci è mancato un po’ il palleggio che ci fa rifiatare nella fase di non possesso, siamo comunque riusciti ad avere occasioni nitide. E’ un punto su cui dobbiamo crescere. Forte? E’ entrato bene, ci ha dato un po’ di imprevedibilità, sta entrando in condizione". Poi il finale al Fvs. "Sull’1-1 c’era un fallo su Gerbi che l’arbitro non si è sentito di sanzionare purtroppo. Su Lombardi invece ho chiamato io la review ed è stato confermato che l’aveva presa di petto e non di mano". In casa juventina per mister Massimo Brambilla "il pari è meritato per quello che è stato l’andamento della gara. I ragazzi ci hanno creduto e hanno reagito da squadra vera dopo lo 0-1 nato da una nostra ingenuità. Abbiamo lasciato al Carpi, che è una buona squadra, qualche ripartenza e su questo dobbiamo migliorare".

d.s.