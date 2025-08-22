L’allenatore dei giallorossi Mirko Savini. "Sono fiducioso da quanto visto in questo mese»

Il Memorial Maurizio Maceratesi-Mario Rita è andato agli archivi con il successo del Chiesanuova che nella prevedibile sfida decisiva ha avuto la meglio nei vostri confronti con una rete di Persiani. In precedenza, c’era stato il tris contro il Csi con doppietta di Mobili e gol di Ciccanti.

Savini, possiamo dare una valenza tecnica a quanto si è visto in questo triangolare?

"È stato un buon allenamento che mi ha dato l’opportunità di far giocare tutti i componenti della rosa per 45 minuti. Si poteva fare meglio, ma ho visto anche delle cose positive. Il test è stato utile anche perché sono state le prime gare serali in vista del match di sabato alle 20.30 contro la Maceratese".

Com’è il livello di preparazione a poco più di due settimane dall’inizio del campionato, vero obiettivo stagionale?

"Siamo work in progress e questo credo sia inevitabile, ma se devo fare un consuntivo visto che ci alleniamo da quasi un mese, dico che abbiamo lavorato bene. La squadra ha recepito le mie indicazioni e da questo punto di vista sono fiducioso e contento. Il match di Coppa Italia però ci permetterà di fare ulteriori valutazioni".

A tal proposito ricordiamo che non potrà essere in campo Lovotti che deve scontare un turno di squalifica e, con ogni probabilità, il "peso" dell’attacco sarà sulle spalle di Pierfederici. Il tutto attendendo rinforzi...

"Lo scambio di pareri ed opinioni con Cianni è quotidiano e sappiamo qual è la situazione attuale. Ciò non toglie che l’organico è di buon livello e competitivo. Le squadre sono tutte attrezzate, nessuna esclusa, ed il nostro dovere è quello di farci trovare pronti per il 7 settembre".

Qualche aggiornamento dall’infermeria almeno per quello che concerne la condizione dei più acciaccati?

"Stiamo monitorando soprattutto Beruschi e Moruzzi (anche quest’ultimo assente dall’allenamento congiunto con la Sangiustese ndr) e, di concerto, con lo staff medico siamo in attesa di notizie più precise. Il portiere Fioravanti sta migliorando e credo che potremmo riaverlo a disposizione entro breve tempo. Per il resto, al di là di qualche affaticamento inevitabile, tutti sono in buona salute".

Da martedì sarà possibile abbonarsi attraverso il circuito Vivaticket. L’abbonamento digitale è una benefit card con promozioni commerciali già attive nei supermercati e nei campi di padel in Via Spazzacamino. Inoltre l’abbonamento è valido come tessera sconto alla Guzzini accessori per la casa (sconto del 20%). Altre promozioni verranno avviate con gli inserzionisti pubblicitari e sponsor nel corso della stagione.