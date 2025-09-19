L’allenatore del Forlì. Miramari: "I biancorossi sono competitivi»
"A Rimini in palio ci sono punti importanti". Non ci gira attorno Alessandro Miramari. L’allenatore del Forlì spera di prenderseli tutti quelli a disposizione stasera al ’Romeo Neri’. Cosa per altro non impossibile. Ma in casa Forlì è vietato pensare che sia una passeggiata. "Anche perché i derby sono sempre partite particolari dal punto di vista emotivo", dice insieme ai suoi collaboratori. "Il Rimini nonostante le problematiche che può aver affrontato in questo periodo, in campo si è difeso bene. Anzi, in alcune partite è stato penalizzato dagli episodi. E’ una squadra con giocatori di categoria che stanno facendo quadrato. Noi dovremo cercare di essere al massimo. Perché tutte le gare sono complicate e noi dobbiamo portare i nostri principi per cercare di dominare il gioco. Con la massima attenzione".
Il Forlì arriva al derby dopo la sconfitta con il Gubbio. "E’ stata una gara giocata alla pari – dice Miramari – C’è stato un po’ di amaro in bocca per il risultato finale, ma analizzandola non c’è stata tutta questa differenza con i nostri avversari. Molte volte sono gli episodi a cambiare il corso delle gare". Prima il Rimini poi il turno infrasettimanale. "Come sempre bisogna pensare una gara alla volta – dice – Finita la prima si ragionerà sulle altre". Miramari ne fa una questione di equilibri. "Il calcio è uno sport complesso giocato da esseri umani che sono complessi. Quindi l’equilibrio è sottile. Non abbiamo l’esatta medicina, ma quello che sicuramente questa squadra a oggi non ha è l’equilibrio. In una partita si devono fare tante cose e si devono fare tutte bene. Questo ancora non ci riesce alla perfezione, ma credo sia soltanto una questo di tempo perché la nostra rosa è competitiva".
Poi sull’undici anti-Rimini. "Qualche cambiamento rispetto alla gara di Gubbio potrà esserci". Infermeria vuota in casa Forlì per la quinta contro i biancorossi riminesi. "Mi aspetto una gara aperta – dice Miramari – considerando che il Rimini ha una penalizzazione che ha bisogno di ridurre. Noi giocheremo come sempre a viso aperto". I derby poi, alla fine, si preparano da soli. "E’ così, ma non aspettiamoci di affrontare un Rimini non competitivo. I problemi finanziari sono un altro aspetto. Chi va in campo ci tiene sempre a fare una bella figura. Questo è normale e vale per tutti".
