L’allenatore del Pineto. Tisci: "Questi biancorossi sono imprevedibili»

"Il Rimini è un altro avversario imprevedibile". Ivan Tisci (foto) non entra nelle pieghe dei problemi in casa biancorossa. Ma guarda a quello che la squadra di D’Alesio, pur tra mille difficoltà, è riuscita a fare sin qui. Magari non tanto dal punto di vista dei risultati, ma da quello delle prestazioni sì. "E’ una squadra viva che sta dando del filo da torcere a tutti – dice l’allenatore del Pineto – Non dobbiamo preoccuparci, ma dobbiamo affrontarli col giusto rispetto, senza guardare la classifica. Dobbiamo tornare a fare quello che abbiamo sempre fatto, tolta la parentesi con l’Ascoli". Sconfitta, però, che mister Tisci ha già messo all’angolo. "Non mi piace dare troppo peso sia alle negatività né agli entusiasmi. E’stata una sconfitta che ha fatto male anche a me per come è arrivata nel secondo tempo, ma credo sia stata una sconfitta meritata contro una squadra forte". Gli abruzzesi arrivano al confronto con i romagnoli con zero punti messi insieme nelle ultime due gare. "Due sconfitte consecutive ma molto diverse tra loro – precisa Tisci – che devono servire a crescere. La nostra è una squadra cresciuta tanto lo scorso anno, che ha dimostrato di continuare a crescere nelle prime partite, dobbiamo dimostrare che anche da queste sconfitte si può tirare fuori qualcosa di positivo. Non mi piace però perdere come fatto ad Ascoli. Poi ho fatto presente che abbiamo subito sei reti in due partite, senza concedere chissà che: è un segnale che mi sta facendo riflettere". In questa primissima parte della stagione il Pineto è ancora a caccia della prima vittoria davanti al pubblico amico del ’Pavone-Mariani’. Dove nelle tre gare sin qui disputate ha raccolto due punticini, grazie al pari al debutto contro la Vis Pesaro e a quello con il Pontedera. Poi la vittoria esterna sul campo del Guidonia Montecelio, dove il Rimini ha appena lasciato i tre punti nel turno infrasettimanale. E, appunto, le ultime due sconfitte contro Juventus Next Gen e Ascoli. Insomma, la squadra di Tisci oggi contro il Rimini avrà tutta l’intenzione di regalare la prima gioia ai tifosi amici. Il tecnico non potrà ancora una volta contare sugli infortunati Iaccarino, Vigliotti e Saccomanni. Ma anche Amadio non è ancora al meglio della condizione fisica.