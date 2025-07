L’allenatore della Recanatese. Savini favorito per la panchina

La riunione del CdA della Recanatese è terminata nella serata di ieri ed al termine, rigorosamente bocche cucite ma dal "Conclave" sono usciti i due nomi previsti ossia Mirko Savini e Michele Fucili che d’altronde partivano nettamente in pole-position. L’ufficialità del nome ancora non c’è per il semplice motivo che il direttore dell’area tecnica Josè Cianni dovrà contattare il prescelto e mettere nero su bianco e la cosa non è del tutto scontata. Nostra personalissima deduzione che il nuovo mister giallorosso sarà Mirko Savini che sarà presentato alla stampa oggi alle 16,30.

Il tecnico romano quindi avrebbe la possibilità di guidare una squadra che si vuole competitiva per giocarsi le proprie chances costruendo la formazione dal mese di luglio, assumendosi oneri ed onori dopo una splendida carriera da giocatore ed un percorso da allenatore trascorso quasi interamente al fianco dell’amico e collega di una vita Cristian Bucchi. Non sarà per lui un compito del tutto agevole visto che le aspettative sono notevoli, sia dalla dirigenza che dalla tifoseria però è un incarico importante e stimolante in una piazza nota per mettere l’allenatore nelle migliori condizioni possibili per lavorare. Esclusi quindi Lauro e Clementi anche se all’inizio l’ex allenatore della Vigor Senigallia vantava diversi estimatori.

Il CdA ha preso un’altra decisione importante e che per certi aspetti abbiamo anticipato: Claudio Cicchi affiancherà Cianni come collaboratore tecnico. Sul suo nome c’è stata una convergenza unanime ed il 74enne ex dirigente dell’Ascoli, della Maceratese e della Civitanovese potrà mettere la sua sconfinata esperienza al servizio della causa.

Da subito praticamente si procederà alla costruzione della squadra anche se Cianni ha diverse frecce già al suo arco che non aspettano altro che di essere ufficializzate. Come d’altronde il nome dell’allenatore ma davvero tutte le strade portano a Roma e di indizi…per fare una prova ne abbiamo a bizzeffe e sono tutti indizi convergenti sul nome di Savini. Per lui la grande opportunità anche di riscattare la triste e sfortunata esperienza alla Fermana ma come abbiamo ribadito più volte non serviva nemmeno focalizzarsi troppo su quelle otto giornate con i giochi che erano praticamente fatti ed una retrocessione maturata tanto tempo prima. Si tratta di una sorta di ri-partenza: come quella della Recanatese, in fin dei conti.

Andrea Verdolini