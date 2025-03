L’allenatore:: "Facciamo sempre gli stessi errori"

"Abbiamo sbagliato approccio al secondo tempo. Era già accaduto con il Carpi. Sotto questo aspetto abbiamo ripetuto lo stesso errore di martedì scorso e questo non deve accadere. A differenza di martedì scorso dove avevamo subito un gol prima dell’intervallo che ci aveva fatto un poò sbandare, stavolta non c’era stato nessun episodio che potesse pensare ad un inizio di secondo tempo non buono". Cristian Bucchi mastica amaro nel post partita di Ascoli. Il tecnico amaranto era uno degli ex, ma il suo ritorno al Del Duca non è stato quello che si aspettava: "Il primo tempo era stato in parte soddisfacente. Avevamo tenuto il possesso del gioco anche se eravamo stati troppo scolastici nella fase di finalizzazione. Sapevamo di affrontare un avversario in difficoltà, ma non ne abbiamo approfittato. Purtroppo questo è un limite che la squadra si porta dietro da inizio stagione".

Un Arezzo che fatica a trovare continuità. "Ai ragazzi ho detto di non guardare la classifica, ma di pensare solo a noi stessi. Soltanto così possiamo migliorare. Sto cercando di mettere in campo qualità, ma serve anche la cattiveria e questa non sempre riusciamo a tradurla con costanza nelle prestazioni". In sala stampa analizza la sconfitta anche Marco Chiosa. "Non possiamo disputare gare come questa di Ascoli o contro il Carpi e fare zero punti. Serve fare qualcosa in più perché altrimenti siamo a recriminare per punti lasciati per strada in maniera sciocca".

A.L.