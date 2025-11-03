L’allenatore filosofo fece sognare la Sangiovannese: nel 1979 portò un calcio nuovo, giovane e coraggioso. Addio Galeone: tanti ricordi anche in amaranto

AREZZO Anche Arezzo e Sangiovannese in lutto per la morte di Giovanni Galeone che si è spento, ieri, all’età di 84 anni ad Udine dopo una lunga malattia. Maestro di calcio e fonte di ispirazione per diversi tecnici, (su tutti Allegri e Gasperini) da calciatore ha indossato anche la maglia amaranto nella stagione 1959-60. Con il Cavallino ha collezionato 21 partite segnando una rete. Dopo una discreta parabola da giocatore – mezz’ala di buone doti tecniche, ma piuttosto incostante – è da allenatore che si è fatto apprezzare diventato un riferimento per molti. All’inizio della sua carriera da tecnico, una tappa fondamentale ha rappresentato la Sangiovannese nella stagione 1979-80. La Sangio di Galeone (nella foto) fu innovativa e anche spregiudicata. Nell’estate del 1979, dopo gli spareggi persi per la C1, il presidente azzurro Ivo Giorgi e il neo diesse Fabrizio Barsotti scelsero per la guida tecnica della squadra azzurra un quarantenne pressoché sconosciuto. La squadra affrontò così il torneo di C2 1979-80 profondamente rinnovata, all’insegna della linea giovane, con la promozione in prima squadra di molti ragazzi della "Berretti", come Sarti, Salciccia, Fraschetti e Misuri. Dall’epurazione si salvarono in pochi: fra questi il compianto attaccante Adriano Trevisan, mentre l’esperienza la portarono Giorgio Bonfante e l’ex parmigiano Daolio. Fra gli altri, godettero della fiducia del tecnico anche Silvio Dati e Franco Baldini. La squadra partì a ritmo spedito, occupando i piani alti della classifica e cedendo poi nettamente nel girone di ritorno. Ma l’impronta innovativa di Galeone catturò le attenzioni dei tifosi e della critica, e agli allenamenti assisteva sempre una folla curiosa e presente. Il tecnico friulano, inoltre, si dimostrò una persona godibile anche fuori dal campo. Galeone da allenatore, pur non avendo vinto mai trofei, ha conquistato quattro promozioni (due a Pescara, una a Udine e una a Perugia) lasciando un’impronta importante nel calcio. Andrea Lorentini