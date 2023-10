L’allenatore Magrini: "Un po’ di fatica. Ma la cosa importante era vincere"

Non una passeggiata quella della Robur a Pontassieve, nonostante gli azzurri si presentassero da ultimi della classe e con numeri impietosi. I bianconeri, pur "non i soliti nella gestione e nel palleggio, non brillanti come altre volte" sono comunque riusciti a portar via tre punti preziosi, inanellando il settimo risultato utile consecutivo, senza prendere gol.

"Fa sempre piacere mantenere la porta inviolata – dice il tecnico Lamberto Magrini (nella foto) nel post gara –, a parte qualche palla inattiva non ricordo che sia stato concesso qualcosa agli avversari. Noi invece abbiamo avuto due tre occasioni. Questo significa che lavoriamo bene sulla fase difensiva. Dopo due gare ad alta intensità abbiamo fatto un po’ fatica, ma l’importante era vincere. La forza di una squadra si vede anche nel sacrificio e nel riuscire a portare a casa anche partite ‘sporche’". Grande partita quella di Tommaso Bianchi. "Secondo me ha giocato la sua miglior partita – afferma il mister bianconero –. Domenica scorsa ha giocato solo mezz’ora e martedì non si è allenato, probabilmente anche per questo ha reso di più. Masini, Cristiani, Biancon hanno invece giocato quasi sempre. Ancora non abbiamo una condizione ottimale, quella di una squadra che può garantire sempre la prestazione a livello fisico. Ma l’abbiamo gestita abbastanza bene".

Mercoledì di nuovo in campo. "E’ un problema – ammette Magrini –. Avevo in mente di fare determinate rotazioni, ma con qualche ragazzo faremmo ancora fatica, devo pensarci. Non so quanto possa essere il caso mettere gli stessi undici, potrei utilizzare 2-3 elementi più pronti che possano darci una mano". Come Ricciardo. "Granado ha disputato un’ottima gara – aggiunge il tecnico della Robur –, ma non ne aveva più. Vediamo se Giovanni avrà recuperato al meglio, anche se non potrà reggere 90 minuti. A caricare troppo i ragazzi rischiamo infortuni muscolari. Achy, anche se è un po’ in ritardo di condizione, può dare una mano, Agostinone un altro ragazzo che merita. Devo pensare al 2004, anche Morosi avrebbe bisogno di recuperare". Mercoledì non ci sarà Boccardi. "Potrebbe tornare a disposizione domenica, ma preferisco non rischiarlo – chiude Magrini –: do sempre una settimana in più ai ragazzi rispetto all’ok dello staff medico. E’ un giocatore troppo importante per rischiare una ricaduta, sarebbe una mazzata".