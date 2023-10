L’allenatore Mariani carica il Montefano: "C’è da mantenere la solidità difensiva"

"Dobbiamo continuare a mantenere la solidità difensiva e nel contempo aumentare la qualità offensiva". È quanto chiede Nico Mariani, allenatore del Montefano, ai giocatori per la sfida di oggi alle 14.30 a Villa San Filippo contro il Chiesanuova, un match tra formazioni appaiate a 12 punti. "La gara – aggiunge – si prevede difficile perché troveremo di fronte un avversario organizzato, tosto, in fiducia dopo tre vittorie di fila". I viola avranno di fronte una difesa che sa come farsi rispettare. "Dovremo essere bravi a scardinare una difesa esperta che ultimamente non ha preso gol. Il Chiesanuova è formato da giocatori di carattere". Serviranno allora qualità ma anche pazienza per trovare gli spazi nella difesa. La formazione di Mobili vanta il secondo miglior attacco del campionato con 12 gol. "Hanno un attacco importante. Avevano già Mongiello e Pasqui e hanno inserito Sbarbati e Defendi, poi è una squadra che va in rete con i centrocampisti e con i difensori. Ecco perché dico che è una partita complicata contro una formazione che può contare su un tecnico esperto che ha sempre fatto bene". Mariani vuole rivedere il Montefano di questa prima fase della stagione. "Dovremo essere aggressivi, compatti e provare a fare la partita come abbiamo sempre cercato di fare. Dovremo stare sempre sul pezzo e sono convinto che faremo una grandissima gara". Servirà anche fare qualcosa in più rispetto a sette giorni fa con la Jesina. "Abbiamo interpretato bene la partita, ma non l’abbiamo chiusa pur avendo creato tanto".