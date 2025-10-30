L’allenatore Monaco sul derby di domenica. "Tappa decisiva a Recanati per il mio Castelfidardo»

Francesco Monaco è da due settimane l’allenatore del Castelfidardo: è subentrato a Stefano Cuccù dopo il rovinoso ko interno con l’Atletico Ascoli ma non è ancora riuscito a dare la "sua" impronta con i biancoverdi che, in nove giornate, hanno racimolato un misero punticino conquistato rocambolescamente a Termoli. Domenica scorsa la "mission impossible" con l’Ostiamare si è rivelata tale ma nel secondo tempo si è notato qualche timido segnale positivo: "È vero. Abbiamo sbagliato l’approccio – dice il tecnico pugliese ex Ancona, Lucchese e Foligno – poi nella ripresa abbiamo fatto meglio. Avevamo di fronte però un grande avversario che se aveva un filotto di 8 vittorie su 8 qualche motivo c’era. Ora siamo chiamati a dare continuità a quello spezzone di gara confortante".

Nel quale, tra l’altro, abbiamo apprezzato le discrete qualità dei due ultimi arrivati, il difensore francese Selemby e soprattutto il centrocampista, sempre transalpino, Dompnier, buona tecnica ed eccellente visione di gioco. "Era un po’ quanto cercavamo. In mezzo al campo avevamo bisogno di un giocatore del genere, proprio con quelle caratteristiche mentre nel reparto arretrato era necessario avere più fisicità e Selemby risponde a queste esigenze".

L’emergenza vera per voi è l’attacco: non che la Recanatese sia messa molto meglio ma sinora avete realizzato appena 4 reti. Con l’Ostiamare hanno giocato Kara Hamzi e Morais: per domenica arriveranno rinforzi? "Non credo: con la società siamo d’accordo per operare almeno un paio di innesti di categoria ma sarà molto problematico averli nei prossimi giorni".

Il vostro campionato inizia proprio dal Tubaldi. "In effetti è così, sappiamo che è una partita importantissima, quasi decisiva e noi abbiamo bisogno della prestazione e di punti. Ribadisco che quanto abbiamo visto contro l’Ostiamare nel secondo tempo ci dà morale".

Lei ha visto la Recanatese: senza svelare il piano partita e conoscendo anche le tante problematiche dei giallorossi teme qualcosa in particolare? "In effetti sono andato in un paio di circostanze a visionarla (contro Ostiamare e San Marino ndr) e penso che abbiano delle potenzialità diverse rispetto alla classifica che occupano ora. Ci sono delle individualità di spessore come D’Angelo sulla trequarti, Ferro in mezzo al campo e Ciccanti che conosco dai tempi dell’Ascoli visto che lui era nella Primavera mentre io guidavo l’Under 16. Temere nulla, ma massimo rispetto sicuramente sì".

In un match come questo forse l’aspetto della tenuta mentale sarà preponderante? "Diciamo che sarà fondamentale non commettere errori. Noi saremo sicuramente determinati al massimo sapendo che Recanati è il primo passo da non fallire per cercare di risalire la china".