L’allenatore "Non è stata una delle nostre migliori gare, potevamo anche perdere. Al ’Vitali’ si deve fare meglio». Marselli: "Teniamoci stretto questo pareggio»

"Teniamoci stretto questo pari perché potevamo vincere ma anche perdere". Davide Marselli è franco nella disamina del derby. "Bisogna essere onesti – afferma – e dire che non è stata una delle nostre migliori gare. Col Fucecchio avevamo creato di più. L’unica soddisfazione è che le squadre di vertice hanno pareggiato e le distanze sono rimaste invariate, ma il turno casalingo andava sfruttato meglio. Siamo contenti di non aver preso gol. In 5 gare ne abbiamo subito solo uno ma in casa dobbiamo fare di più. E’ tre gare che non riusciamo a segnare nel nostro stadio. C’è da cambiare marcia. Qualche occasione l’abbiamo avuta, come l’hanno avuta loro. Tutto sommato è un pari giusto. Credo che l’interruzione del gioco sia arrivata nel nostro momento migliore. Non è stato facile rimanere fermi 20 minuti".

E’ una Massese che ha cambiato più volte pelle nel corso del match. "Le abbiamo provate tutte – conferma il mister –. Nel primo tempo stavamo faticando col 4-3-3 e allora ci siamo messi con il 4-4-2 sistemandoci. Nella ripresa ho provato a vincerla. Abbiamo fatto un 4-3-1-2. Qualche palla l’abbiamo avuta ma troppo poco. In avanti Buffa a volte rimane troppo solo e diventiamo prevedibili. In classifica alla fine non è cambiato niente. Ci mancano sempre quei due punti famosi che sarebbero oro. Adesso ci sono due gare ravvicinate che ci diranno la verità, chi siamo e cosa possiamo fare. Il Belvedere è una bellissima squadra e poi verrà il Viareggio".

Mercoledì allo stadio Zecchini di Grosseto la Massese giocherà in posticipo alle 17,30. Domenica allo stadio Vitali con il Viareggio, invece, è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Lucca.

Gian.Bond.